Hromadův agent: Hraje za juniorku, ale není to válka s Plzní. Zájem je z Itálie

Tohle jednomu hlava nebere. Valnou část sezony patřil Jakub Hromada ke stěžejním hráčům Plzně, nicméně poslední měsíc se už nevejde ani na lavičku náhradníků. Ital Roberto Sistici, agent slovenského reprezentanta, v tom však žádnou senzaci nevidí. „Situace je docela jasná. Plzeň má do konce května možnost na Jakuba uplatnit opci. Pokud se tak nestane, vrátí se do Sampdorie. Předpokládám, že oficiální stanovisko nám klub sdělí v neděli,“ říká.

Takže je stále možné, že Jakub Hromada zůstane v Plzni i pro příští sezonu?

„Technicky to určitě možné je, neboť lhůta pro uplatnění opce na přestup Plzni ještě stále nevypršela. Ale je jasné, že když poslední měsíc vůbec nehraje, uvažuje i o jiných možnostech. Pokud bych měl mluvit v procentech, řekněme, že je to osmdesát na dvacet ve prospěch návratu do Sampdorie. Jasněji bude o víkendu.“

A váš klient chce zůstat v Plzni?

„Jakub se v Plzni cítil velmi dobře, ale teď už je to spíš záležitost klubu a rozhodnutí lidí, kteří v něm pracují.“

Takže není pravda, že vypadl ze sestavy Plzně, protože odmítl v klubu zůstat na přestup?

„Ne, to není pravda. V jeho kariéře jde o důležitou sezonu, ještě před měsícem stabilně hrál a odevzdával dobré výkony jak v klubu, tak v národním týmu. Jenže trenéři dělají rozhodnutí a Jakub mezi oblíbence toho současného nyní nepatří.“

Proč? Co se stalo?

„Nemůžu mluvit za Plzeň nebo jejího trenéra, ale dělá to na mě dojem, že pan Bečka dává v rozhodující fázi sezony raději přednost zkušeným fotbalistům. To je jediné vysvětlení, které vám můžu dát.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Plzeň: Krásný gól! Hromada napálil míč do šibenice a Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Jenže Hromada se nevejde ani na lavičku a nepřipravuje se s áčkem, nýbrž s juniorkou. To je divné, ne?

„Jasně, rozumím… Jakub nyní odehrál tři zápasy za juniorku, aby byl připraven na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. Proto s juniorkou i trénuje. Hraje za ni, protože ho nenechají hrát za áčko.“

Takže není žádná válka mezi ním, vámi a Viktorií Plzeň? Není pravda, že jste se kvůli tomu pohádal se statutárním ředitelem klubu Adolfem Šádkem?

„Absolutně ne. Nikdy. Potkali jsme se v únoru na soustředění Plzně ve Španělsku, kde jsme probírali Jakubovu budoucnost, jenže potom se situace změnila. Pak jsem byl ještě dvakrát v Plzni, kdy jsem se s panem Šádkem pozdravil, ale o Jakubovi jsme se nebavili, protože v případě fotbalistů se situace mění z měsíce na měsíc, jak je vidět. Stačí jedna změna trenéra. Já jsem hráče jen informoval, že pokud Plzeň neuplatní opci, vrací se do Sampdorie. Buď zůstane tam, nebo jsou další kluby v Itálii, které o něj mají zájem. Pokud někdo tvrdí, že jsem se pohádal s panem Šádkem, vůbec mě to nezajímá. Zeptejte se klidně i pana Šádka. Nechápu, kde se tyto informace berou.“

Existuje možnost, že by Plzeň na hráče uplatnila opci a obratem ho prodala jinam?

„Nevím, jak nyní uvažuje Plzeň. Neptal jsem se jich, protože na to není vhodná chvíle, v sobotu je čeká rozhodující boj o titul. Loni v létě jsme však všichni tvrdě pracovali na tom, aby Jakub přišel do Plzně za těch nejlepších podmínek – včetně opce na přestup. Bylo to nejlepší řešení pro všechny. Jakub začal hrát a byl pro všechny příjemné překvapení. Jenže když odešel trenér Pivarník, zmizel z týmu po jednom zápase i Jakub. A já si chci myslet, že jde jen o sportovní důvody, o rozhodnutí nového trenéra. Plzeň má pro získání hráče na trvalý přestup optimální podmínky a v tuto chvíli to nezáleží na mně, Jakubovi ani Sampdorii, ale pouze na rozhodnutí Plzně. Když se rozhodne opci uplatnit, jsme k dispozici. A uvidíme, co se pak bude dít dál na přestupovém trhu, jsou kluby v Německu či Itálii, které mají o hráče zájem.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>