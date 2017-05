Slavia a Strahov? Bylo to vyhnanství, teď to zvládne, tvrdí Řehák

Oslaví Slavia po závěrečném kole s Brnem titul?

„Je to poslední krůček, určitě to bude mít vliv na psychiku hráčů. V hlavách mají, že když se vyhraje, jsou mistři. Věříme, že jsou zkušený a od trenérů dobře připravený tým a zvládnou to.“

Jakou roli bud hrát to, že Slavia nastoupí na Strahově?

„Dřív jsme tam byli v takovém vyhnanství kvůli dlouhým peripetiím se stadionem v Edenu. Museli jsme tam hrát, pro fanoušky to nikdy nebyl domácí stadion a víceméně ani pro nás jako slávisty. Nicméně máme na Strahov nádherné vzpomínky spojené s Ligou mistrů, věřím, že i tohle může hrát kladnou roli.“

Odolají hráči tlaku spojeném se závěrečným utkáním sezony, kdy se hraje o všechno?

„Máme v mužstvu hodně zkušených a ti působí na své spoluhráče, kteří ve Slavii nejsou tak dlouho. Pak tam jsou cizinci, u kterých si myslím, že je to tolik nesvazuje. Chtějí vyhrát, ať se děje, co se děje. Nemělo by to být překážkou.“

Proč šel herní projev Slavie během jara dolů?

„Měli jsme zdravotní problémy, někdo hrál s různými šrámy, v tu chvíli nebyl moc široký kádr. Tréninkové jednotky se během jara doplňovaly hráči z juniorky, to na herní projev také může působit. Nicméně dá se říct, že zápasy většinou rozhodli zkušení hráči a dovedli je do vítězného konce, i když třeba až na samotném konci. Ale fotbal se hraje až do poslední minuty.“

Je kouč Jaroslav Šilhavý tím pravým, který titul vrátí do Edenu?

„Tomu pevně věříme, že v sobotu to trenéři společně s hráči zvládnou a zase bude v Edenu radost.“

Zvládne své utkání Plzeň s Jihlavou?

„Rozhodně Plzeň nepůsobí dojmem, že rozstřílí každého soupeře o dva, tři góly. Hodně to rve, nebude to mít jednoznačné ani s Jihlavou.“

Co říkáte na jejich rošády s trenéry?

„Nevím, z jakých důvodů se tam trenéři takhle mění, to je věc Viktorie Plzeň. Oni sami vědí, proč měnili trenéry. Ale asi to bylo směřované k tomu, aby získali zpátky Pavla Vrbu, to se jim podařilo. Trenéři po něm to měli strašně těžké, laťka byla nasazená vysoko, k tomu dominantní herní projev. Od doby, co tam Vrba skončil, se na to dalo těžko navázat. Někteří hráči odešli, někteří zestárli, s tím tam trenéři museli jít.“

