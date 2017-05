Uhrin: Slavia musí posílit, Petržela i Limberský stále patří k nejlepším

Máte radost z titulu Slavie, když jste tým ještě na začátku sezony vedl?

„Mužstvo jsme s Josefem Jinochem (bývalý sportovní ředitel Slavie) skládali dohromady, v tom na tom určitě nějaký podíl máme. Ale že bychom se podíleli na titulu, to si nemyslím.“

Proč se Slavii povedlo vyhrát ligu?

„Mužstvo neprohrálo 26 kol, to je hlavní důvod. Druhým je to, že Plzeň ztratila body doma s Mladou Boleslaví (28. kolo, remíza 3:3), to byl ke konci soutěže jeden z nejdůležitějších zápasů. Slavii pomohla i kvalita týmu a šířka kádru. Když se podívám na celou soutěž, mužstva neodváděla až tak perfektní výkony a v některých zápasech nebyla takovým konkurentem.“

Nastane teď dominantní éra klubu z Vršovic?

„Nemyslím si, že bude unikat Plzni a Spartě, ta má také velký finanční potenciál. Záleží, jak se tým popere s náročností nastupovat v pohárech a lize, pokud v Evropě postoupí do hlavní soutěže. Ukáže se, jestli zápasy Slavie odpovídaly předkolům Champions League.“

Má Slavia kvalitu na to, aby postoupila do Ligy mistrů?

„Je to úplně něco jiného, když hrajete ligu a předkola evropských pohárů. Když hrála Slavia ještě domácí pohár, také měla problémy, na tomhle budou muset v klubu zapracovat. Není to nic jednoduchého, až na Plzeň a Spartu na to žádné mužstvo v Česku není zvyklé. Pro Slavii je to nové, bude důležité, jak kádr doplní a v jaké budou hráči v létě formě.“

Očekáváte velké posílení kádru?

„Už odešli dva hráči (Barák, Lüftner). Určitě dva lidi musí přijít, aby šířka kádru byla připravená na poháry a na ligu, vlastně na tři soutěže. Určitě je to pro Slavii výzva, bude obhajovat titul.“

Vrátí se k hernímu stylu, se kterým dominovala na podzim a na začátku jara?

„Záleží i na typologii hráčů. Teď hrála jednoduše dopředu, uvidíme, jestli to stačí na evropská mužstva. Záleží i na losu, to samé u Plzně, Sparty a Mladé Boleslavi. To jsou důležité věci. Evropa se vyrovnává, když hrajete s týmy z Bulharska, Kazachstánu, Azerbájdžánu, ta mužstva mají podobné rozpočty a v podstatě i stejnou kvalitu kádru.“

Udrží Slavia dvojici Deli a Ngadeu, klíčové opory mužstva?

„Domnívám se, že zatím žádné konkrétní nabídky na ně nejsou, kdyby byly, tak bychom o tom věděli. Momentálně jsou hráči Slavie, nepředbíhal bych. V případě zajímavých nabídek je Slavia pustí a začne shánět nové hráče, pořád jde o byznys. Deli, i když v zápasech na jaře udělal jednu, dvě chyby, je pořád nejlepší stoper v lize a Ngadeu patří mezi nejlepší středové hráče. Ve Slavii jde o osu týmu. K tomu Mešanovič i Hušbauer podávali opravdu stabilní výkony, to Slavii drželo nahoře. Pomohl jim také obránce Frydrych důležitými góly s Plzní a naposledy dával s Brnem na 1:0.“

Pivarníka bych rozhodně neodvolal

Rozumíte tomu, proč v Plzni odvolali trenéra Pivarníka ve chvíli, kdy tým vedl ligu?

„Z prvního místa bych trenéra neodvolával, navíc měli náskok. Říká se, že tam byla nespolupráce mezi trenérem a hráči, ale zákulisí neznám. Stejně jsem se tomu divil a rozhodně bych to neudělal, i kdyby hráči byli proti trenérovi.“

Myslíte, že s ním na lavičce by Plzeň titul dotáhla?

„Nevím, jestli by to dotáhli, ale v zápasech by tam možná byl větší respekt. Nemůžu říct, že by s Pivarníkem měli titul, to je hloupost. Ale divil jsem se, je to určitě neobvyklé.“

Myslíte, že tým pod vedením nových trenérů Bečky s Horváthem v závěrečných zápasech polevil?

„Teplice (2:2), Jablonec (2:2) i Boleslav (3:3) byly zbytečné ztráty, které je stály titul. Tak to je, nakonec vyhrál titul ten šťastnější. Slavia si ale titul zasloužila, už jenom proto, že v lize neprohrála 26 kol.“

Pomůže Plzni letní návrat Pavla Vrby?

„Určitě. Pavel zná zázemí a fungování klubu, začátek k němu budce velice nakloněný a záleží na něm, jak to využije. Také posílí kádr, třeba Řezníček, který by měl přijít, není špatný útočník. Plzeň i Slavia mají vyrovnané kádry, ve hře je i Sparta. Udělala nového trenéra, bude mít vyšší nároky na hráče, možná si přivede cizince. Liga tím bude zajímavá.“

Jde z hlediska Sparty o správný krok?

„Trenér je mladý, sice byl ve velkých klubech, ale v podstatě tam nebyl úspěšný. Ve Spartě může uspět, když si přivede dobré zahraniční hráče. To tady chybí, má je akorát Slavia v osobách Deliho a Ngadeua. Zahraniční hráče na špičkové úrovni spočítáte na prstech jedné ruky.“

Dělá Vrba dobře, že bude spoléhat na osu tradičních opor? Nejspíš zůstane Petržela, Limberský, vrátí se Daniel Kolář…

„Pořád se domnívám, že Petržela a Limberský jsou v Česku jedni z nejlepších hráčů, Kolář je zase výborný podhrotový hráč. Tím nic nezkazíte. Říká se, že jsou staří, ale není to tak, podívejte se na Juventus. Možná vyhraje Ligu mistrů a má starší hráče, tím bych se vůbec nezabýval. Když chcete dělat pořádně fotbal, budete stavět ty nejlepší hráče. Nebo chcete prodávat ty mladé, tudíž budete stavět mladé mužstvo. Myslím, že to musí být vyvážené, tak půl napůl.“

