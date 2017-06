Plzeň potvrdila příchod Koláře. Je to jako vracet se domů, řekl záložník

To, co avizoval deník Sport už v minulém týdnu, je oficiálně potvrzeno. Do Viktorie Plzeň se vrací Daniel Kolář. 31letý záložník, který západočeský klub opustil na konci minulého léta a zamířil do tureckého Gaziantepsporu, podepsal s klubem smlouvu na dva roky. "Je to jako vracet se domů," řekl pro klubové stránky Viktorie někdejší reprezentant, který se poslední půlrok připravoval individuálně.