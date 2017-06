Biabiany do Sparty? Dohoda zatím není, 160 milionů je mimo realitu

Podle serveru transfermarkt.de je aktuální tržní cena Jonathana Biabianyho čtyři miliony eur (105 milionů korun) a server gianlucadimarzio. com tvrdí, že za něj Sparta zaplatí Interu dokonce až šest milionů eur (158 milionů korun) plus bonusy, jenže to je zřejmě zcela mimo realitu. Pokud přestup klapne, mělo by podle informací deníku Sport činit odstupné za devětadvacetiletého Francouze 700 tisíc eur, tedy asi 18,5 milionu korun.