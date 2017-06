Posily Slavie, Plzně a Sparty: Kolik stály? Kdo má největší potenciál?

Sparta i Slavia do posil investují, Plzeň kádr vhodně doplňuje

Sparta i Slavia do posil investují, Plzeň kádr vhodně doplňuje • FOTO: Koláž iSport.cz

Zřejmě nejpřekvapivější z dosavadních sparťanských nákupů to bude mít v novém působišti hodně těžké. Bosenského rychlíka budou brzdit taktické nedostatky i silná konkurence na levém kraji obrany.

Vukadin Vukadinovič (záložník, 26 let, Sparta)

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Brno: To byl gól! Vukadinovič si pohrál s obranou Brna a vybídl Štípka ke skórování

POTENCIÁL UPLATNĚNÍ: 30 %

CENA: 16 000 000 Kč

V zimě měl srbský záložník nakročeno do Slavie, ale ta o něj po špatném jaru ztratila zájem, takže skončil na Letné. Ve Spartě si hodně slibují od jeho rychlosti, ale to je jediné, co může nabídnout.