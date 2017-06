Baroš se rozhodl pro Baník! Bude nám v Liberci chybět, řekl Nezmar

Zatím to není oficiální, nicméně informace redakce iSport.cz mluví jasně – Milan Baroš se potřetí vrací do Baníku Ostrava. „Je to tak, Milan dal po dlouhém zvažování přednost Baníku před Libercem, kde o jeho pokračování hodně stáli,“ řekl redakci iSport.cz zdroj z hráčova okolí.

Nezmar je smířený s tím, že si nejlepší střelec EURO 2004 své působení pod Ještědem neprotáhne. "Vnímali jsme, že pro Milana je Baník srdeční záležitost a velké lákadlo. Jsem rád, že se mu v Liberci líbilo a vážně uvažoval o setrvání v našem klubu. V posledních dnech jsem ale vnímal, že u něj začíná převažovat srdce," prozradil Nezmar na začátku letní přípravy.

Pro Barošův postoj má porozumění. "Také jsem poslechl své srdce a zůstal ve Slovanu, byť jsem měl zajímavé nabídky odjinud. Takže mám pro Milana pochopení, i když přiznávám, že jsem zklamaný a Milan nám bude chybět," uvedl liberecký funkcionář a bývalý ligový hráč.

Jak bude Barošova příprava s Baníkem vypadat, to se ještě řeší. Hráč žije se svou rodinou v Praze a nemíní se do Ostravy stěhovat, je ve hře varianta, že by se přes týden připravoval s druholigovou Viktorií Žižkov a k týmu Baníku by se připojil až na předzápasový trénink a utkání. Tuto možnost však už nový trenér Radim Kučera v deníku Sport rázně odmítl.