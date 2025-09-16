Předplatné

Důvody pádu Sparty v Hradci: zranění lídři i náhrada z širší rotace, co není konkurenční

Priskeho otazníky, Hapal jako kůl v plotě, Sabou vs. Vindahl. Zazáří Provod v Lize mistrů?
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Hradecká radost po výhře nad Spartou
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Útočník Sparty Jan Kuchta v souboji s kapitánem Hradce KrálovéTomášem Petráčkem
Kolečko hráčů Sparty po druhém inkasovaném gólu
Vladimír Darida se raduje ze své třetí branky v sezoně
Mick van Buren utíká Asgeru Sörensenovi
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
První prohra sezony (1:2) přišla po sedmiminutovém šoku. Fotbalisté Sparta dostali v Hradci Králové, při jeho večírku na oslavu výročí, dvě rány na startu zápasu a ztrátu už nedohnali. Proto přepustila první místo v lize Slavii. Důvodů je vícero, zahrnout se dají i absence lídrů Lukáše Haraslína s Pavlem Kadeřábkem. Ukázalo se, že na některých pozicích je sice početně vyřešeno, jenže konkurenčně ne.

Poměrně výrazně to připomíná situaci z léta 2023, kdy Brian Priske začínal druhou sezonu ve Spartě. V souboji s mocným FC Kodaň se pokusil se svými blízkými proniknout do Ligy mistrů. Nepodařilo se, byť až po penaltovém rozstřelu v odvetě v Praze.

Výsledek nabízel jednoduchá vysvětlení, ale ta by nestačila. Sparta si tehdy zejména uvědomila, že její druhý sled není na takové úrovni jako první. Zjednodušeně: když se střídalo, kvalita šla dolů.

Nyní je v odlišné situaci, kádr má vytuněný, přesto to v Hradci Králové nestačilo. Prohraný duel demonstroval, že volby, které nedostávají tolik příležitostí, zaostávají za primárními členy nejužší rotace. Plus se ukázalo, jak scházejí lídři Lukáš Haraslín s Pavlem Kadeřábkem, aktuálně borci v rekonvalescenci.

