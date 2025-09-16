Trunda rozhodl: rozhodčí Beneš půjde kvůli Priskemu k etické komisi
Brian Priske po vypjatém zápase v 8. kole Chance Ligy Hradec Králové - Sparta (2:1) navštívil se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše kabinu rozhodčích. Předseda asociace David Trunda se domnívá, že mohlo dojít k porušení kodexu rozhodčích a záležitost předává etické komisi.
Že k návštěvě došlo, potvrdil v pondělí pro iSport.cz sám sudí Beneš. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání.“
V té době už byl uzavřený zápis a podle soutěžního řádu je vše v pořádku. V něm se píše, že organizátor utkání je povinen „neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly.“
V tomto případě Beneš trenéru Priskemu svolení dal.
Jenže existuje ještě Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, kde se uvádí, že rozhodčí jsou oprávněni „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou“.
To se píše v článku III, odstavec 4 písmeno a). A přesně na základě tohoto bodu kodexu předseda FAČR David Trunda podává podnět k etické komisi. Informovala o tom fotbalová asociace touto zprávou: „David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dnešní dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR.“
Formulace, o niž možná během jednání etické komise půjde, zní „v rámci utkání“. Je totiž otázkou, zda výše uvedený bod kodexu platí i po uzavření zápisu.
Pokud komise dojde k závěru, že se rozhodčí provinil, hrozí mu podle disciplinárního řádu zákaz činnosti od dvou měsíců do půl roku a pokuta až do výše 500 tisíc korun.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu