Co předvedly čerstvé ligové posily: skvostné přihrávky, ale i spálené tutovky a vyloučení
Osmé kolo Chance Ligy bylo prvním po uzavření letního přestupového okna v Česku. Na trávníky napříč ligou vyběhly v nových barvách i nejnovější posily jednotlivých celků, jak si vedly? Podívejte se na přehled hráčů, kteří po reprezentační pauze debutovali v nových dresech.
Ondřej Kričfaluši (Baník)
záložník, 21 let
odehrané minuty: 90
bilance: 0+0
I kvůli Boulově absenci šel okamžitě do akce, na postu defenzivního záložníka si vedl slušně. Občas se mu nepovedla rozehrávka, avšak dvakrát míč vybojoval a Baník pádil do šance. Jeho výkony porostou.
známka Sportu: 5
David Planka (Baník)
záložník, 20 let
odehrané minuty: 66
bilance: 0+0
Po překvapivém stěhování z nedaleké Karviné ho trenéři poslali rovnou do základní sestavy. Kreativní středopolař vytáhl několik zajímavých přihrávek, z hráčů Baníku patřil určitě k lepším. Snažil se.
známka Sportu: 5
Artúr Musák (Baník)
záložník, 19 let
odehrané minuty: 24
bilance: 0+0
Naskočil do rozjetého zápasu, v němž se Ostravě vůbec nedařilo. Nebyl tolik na míči, do hry se moc nedostal. Kouči Hapalovi svým stylem připomíná Tomáše Riga. Až čas ukáže, jestli ho dovede nahradit.
známka Sportu: 4
Michal Beran (Olomouc)
záložník, 25 let
odehrané minuty: 90
bilance: 0+0
Naskočil uprostřed vedle zkušeného Breiteho, hlavně v první půli měl na sobě nalepeného Souarého. Nedostával se tolik do hry, v některých chvílích situace neřešil dobře. Potřebuje čas, aby si navykl na herní styl a spoluhráče v Sigmě, postupem času se zlepšoval.
známka Sportu: 5
Ahmad Ghali (Olomouc)
záložník, 25 let
odehrané minuty: 66
bilance: 0+0
Na pravém křídle mu komplikoval život výborný Jan Paluska. Frustrace posily z Liberce vyvrcholila v 66. minutě, kdy zbytečně zajel do plzeňského mládežnického reprezentanta. Sudí Berka po konzultaci s VAR opravil původní žlutou na červenou, Sigma dohrávala v devíti.
známka Sportu: 2
Erik Prekop (Slavia)
útočník, 27 let
odehrané minuty: 59
bilance: 0+0
Vysoká očekávání nenaplnil. V útočném tandemu s Chytilem se nedostal do rytmu zápasu, byl prakticky neviditelný. Vyhrál pár soubojů, ale přihrávkou spoluhráče mnohdy zahnal. Ze hry tak šel brzy.
známka Sportu: 4
Jan Fiala (Karviná)
útočník, 24 let
odehrané minuty: 19
bilance: 0+0
Naskočil do utkání bohužel v době, kdy Karviná už prakticky neměla míč. Párkrát naznačil své výškové a technické předpoklady, ale musí se s týmem sehrát. Solidní dělovkou na konci vyzkoušel Staňka.
známka Sportu: 5
Jan Fortelný (Teplice)
záložník, 26 let
odehrané minuty: 67
bilance: 0+1
Začal skvěle, hned v 7. minutě si chytrou přihrávkou připsal asistenci u Pulkrabova gólu. Fortelný byl na hřišti cítit a může se vyprofilovat jako lídr. Zápasové manko jej ale stejně doběhlo, zkazil pár přihrávek a sám si nakonec řekl o střídání. Musí ještě dohnat fyzičku, sám si stěžoval, že mu nefungovaly nohy.
známka Sportu: 6
Daniel Mareček (Teplice)
záložník, 27 let
odehrané minuty: 61
bilance: 0+0
Druhý novic v sestavě „sklářů“ při své premiéře neohromil. Na hřišti moc vidět nebyl a po hodině hry přenechal místo Matěji Náprstkovi.
známka Sportu: 4
Boubou Diallo (Dukla)
útočník, 21 let
odehrané minuty: 19
bilance: 0+0
Ve Zlíně naskočil na posledních dvacet minut, když na hrotu útoku nahradil unaveného Cissého. Malijský dlouhán je podobná typologie, týmu pomohl udržet remízu. K ničemu výraznému se ale vpředu nedostal. „Je tady strašně krátce,“ uvedl kouč David Holoubek. „Ve druhém poločase se nám do toho hodil, protože balony lítaly vzduchem, byly tam standardky,“ dodal k jeho uplatnění.
známka Sportu: 5
Filip Zorvan (Jablonec)
záložník, 29 let
odehrané minuty: 62
bilance: 0+0
Žádná desítka jako v Olomouci, Filip Zorvan zabral Beranovo místo hlouběji uprostřed pole vedle Sebastiana Nebyly. A fungovalo to podobně úspěšně. Slovák sice začal dvěma chybami, ale postupem času se jejich spolupráce zlepšovala a po extrémně efektivním prvním poločase už nebylo co řešit. Zorvan zahrával i rohy, při nich však Jablonci zatím chyběl důraz Jakuba Martince.
známka Sportu: 6
Antonín Růsek (Jablonec)
útočník, 26 let
odehrané minuty: 28
bilance: 0+0
Přišel do fáze utkání, kdy byli paradoxně nebezpečnější Východočeši. Antonín Růsek potřebuje míč na kopačce, jinak tolik není platný. Do zápasu se příliš nedostal, nejvíce se zviditelnil žlutou kartou.
známka Sportu: 5
Filip Vecheta (Pardubice)
útočník, 22 let
odehrané minuty: 71
bilance: 0+0
Narazil na Nemanju Tekijaškiho, jednoho z nejlepších ligových stoperů. Pral se, ale výborný kapitán Jablonce mu příliš prostoru nedal. Ve 48. minutě jeho slabou hlavičku po rohovém kopu kryl brankář Jan Hanuš, šlo o první střelu hostů na bránu. Pak Vecheta gólmana fauloval a dostal žlutou kartu. Jeho nepřesná sklepávačka vedla k úvodní trefě Jana Chramosty. Musí přidat.
známka Sportu: 4
Divine Teah (Pardubice)
záložník, 19 let
odehrané minuty: 45
bilance: 0+0
Nastoupil po hrůzostrašné první půli, a přestože pozice na pravém křídle asi není jeho nejoblíbenější, byl vidět. A hlavně cítit. Teahovy finální přihrávky jsou skvostné. Devatenáctiletý Liberijec vidí hru a umí výjimečné myšlenky zrealizovat. Do gólovky dostal Ryana Mahutu, zajímavé pozice vymyslel i ostatním. Držel se sice za bolavou ruku, ale příště už bude v základu.
známka Sportu: 7
Jan Řezníček (Pardubice)
záložník, 32 let
odehrané minuty: 45
bilance: 0+0
Měl přinést klid, rozvahu a organizaci rozháranému mužstvu – a povedlo se mu to. Jan Řezníček se ve druhém poločase postavil před stopery, otáčel těžiště hry, mladší spoluhráče nechal před sebou. Východočechům tato změna pomohla. Navíc byl prodlouženou rukou realizačního týmu přímo na place, pokyny ohledně střídání nebo zdravotního stavu Divina Teaha šly přes Řezníčka.
známka Sportu: 6
Daniel Smékal (Pardubice)
útočník, 23 let
odehrané minuty: 19
bilance: 0+0
V nastavení mohl být za hrdinu, ale ostrý centr z pravé strany hlavou jen lízl, místo aby jej zatloukl do sítě. Daniel Smékal nedoskočil, kouč David Střihavka, který ještě coby hráč takové situace proměňoval, se nevěřícně a zklamaně jen chytil za hlavu. Podobně jako kolega Vecheta vletěl při presinku do Jana Hanuše a taky ho fauloval.
známka Sportu: 5
Juraj Chvátal (Hradec)
záložník, 29 let
odehrané minuty: 90
bilance: 0+0
Hradec potřeboval vyřešit situaci na pravém wingbeku, odkud zmizel v létě Jakub Klíma, jehož zlákala Zbrojovka Brno. Juraj Chvátil naskočil ihned po příchodu z Olomouce, kde pocítil nabobtnání kádru a nenastupoval od začátku srpna. V Hradci zaujal, byl silný v kombinaci, jen jednou zaváhal při bránění Albiona Rrahmaniho. „Pomohl obrovsky, tohle od pravého beka čekáme. Hrál po delší době, ale je to zkušený kluk,“ ocenil trenér David Horejš.
známka Sportu: 6
Garang Kuol (Sparta)
křídelník, 20 let
odehrané minuty: 21
bilance: 0+0
Po příchodu z Newcastlu dostal první ligové minuty možná dřív, než se původně čekalo. Za pár týdnů sotva dokázal nasát principy sparťanské hry. Trenér Priske však potřeboval v závěru utkání proti Hradci Králové (1:2) naostřit levou stranu. Mladý Australan si dvakrát navedl balon na pravou nohu a střílel na zadní tyč. První pokus byl zblokovaný, druhý hodně nepřesný. Ukázal zajímavý driblink, práci s balonem, ale potřebuje čas. Musí si zvyknout na fyzickou náročnost české ligy.
známka Sportu: 5
Jakub Martinec (Sparta)
obránce, 27 let
odehrané minuty: 8
bilance: 0+0
Přišel až po uzavření soupisek pro Konferenční ligu. Přesto Sparta na něj vsadila. „Chtěli jsme přinést kvalitu a zvýšit konkurenci na pozici stopera,“ vysvětlil trenér Priske. Paradox je, že bývalý obránce Jablonce naskočil proti Hradci Králové jako ofenzivní hráč. Na poslední minuty se postavil do útoku vedle Jana Kuhcty. Přinesl výšku do pokutového území, ale nedostal se k jedinému balonu. Je jasné, že v dalších utkáních jeho role bude úplně jiná.
známka Sportu: nehodnocen