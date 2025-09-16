Předplatné

LM ONLINE: Arsenal na půdě Bilbaa, Kinského Tottenham hraje s Villarrealem

ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Úvodním z osmi kol ligové fáze začíná fotbalová Liga mistrů. Od úterý do čtvrtka do ní postupně zasáhne všech 36 týmů. Dnes jde do akce například Real Madrid, Arsenal či Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Všechna utkání LM sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Liga mistrů startuje jako první pohárová soutěž tzv. exkluzivním týdnem, proto se odehraje v rozmezí tří dnů a nikoli tradičních dvou. Evropská a Konferenční liga začnou později. V současném formátu se uskuteční soutěže druhou sezonu po sobě. Všech 36 mužstev tvoří jednu tabulku. Každý tým odehraje čtyři zápasy doma i venku, dohromady proti osmi různým soupeřům. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká první kolo play off.

