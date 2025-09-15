Zmar United se prohlubuje. Nejhorší trenér za 80 let ale tvrdí: Styl nezměním
Zoufalá forma Manchesteru United pokračuje a co hůř, „Rudí ďáblové“ stále nacházejí nové dno. Úspěšnost kouče Rubena Amorima je po necelém roce u týmu naprosto tristní, dokonce vůbec nejhorší ze všech trenérů anglického obra od konce druhé světové války. Po prohře 0:3 na půdě městského rivala City vyjádřila skepsi i klubová legenda. „Podle mě se to ještě zhoršilo,“ sdělil někdejší útočník Wayne Rooney. Trenér Amorim však stále věří své cestě.
O mizérii v červené části Manchesteru už se mluví víc než deset let. Od konce uctívaného Sira Alexe Fergusona se na lavičce vystřídalo už šest trenérů, pokaždé šlo o velká jména a fanoušci měli vždy velká očekávání. Úvodní nadšení ovšem prakticky pokaždé vystřídal zmar a Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer i Ten Hag končili předčasně a neúspěšně.
A ani poslední změna, tedy příchod uznávaného Portugalce Amorima, nevypadá na přesnou trefu. Spíš jde o pravý opak a United se potácejí na nejnižších příčkách tabulky za víc než padesát let.
Minulou sezonu zakončil někdejší titán anglické kopané na 15. místě se ziskem pouhých 42 bodů, což je nejhorší výsledek od posledního sestupu klubu v roce 1974. Po čtyřech kolech nového ročníku pak nasbíral jen čtyři body a znovu okupuje spodní příčky tabulky.
Pro velkou část fanoušků klubu tak jde o jednoznačně nejhorší období, které se svým týmem prožili.
„Trápím se ještě víc než oni,“ vzkázal Amorim po nedělním nezdaru na otázku ohledně nespokojených příznivců. „Dám do toho všechno. Dokud jsem tady, budu odvádět maximum s ohledem na to, co je nejlepší pro klub,“ sliboval odhodlaně.
Jenže u takové značky jsou potřeba výsledky a ty jsou od příchodu Portugalce z listopadu předešlého roku naprosto nedostatečné.
Rooney: Vidím zhoršení
Z 31 ligových zápasů pod vedením Amorima nasbíral někdejší kolos Premier League stejný počet bodů. Pokud nebudeme počítat sestupující celky z minulého ročníku ani čerstvé nováčky, jsou v tomto období United vůbec nejslabším týmem celé soutěže.
Úspěšnost vítězství Amorima je zároveň nejhorší ze všech manažerů klubu po druhé světové válce a bývalý lodivod Sportingu odcházel vítězně jen v 36 procentech případů. Od 80. let přitom nikdo nespadl po padesátiprocentní „winrate“.
„Snažím se maximálně podporovat trenéra i hráče, ale je hodně obtížné mluvit o nějakém posunu, který by měl přinést lepší výsledky,“ kritizoval nevalnou formu nejlepší střelec v historii klubu Wayne Rooney ve svém pořadu na BBC.
„Po odvolání Ten Haga v minulém roce jsme slyšeli, jak budou United hrát a že se situace změní. Podle mě se to ještě zhoršilo,“ pokračoval ikonický útočník. Zmiňoval přitom nejasné principy i strukturu hry a přiznal, že sám příliš nevidí cestu, jak by se mužstvo mělo zvednout.
Amorim: Pokud změny, tak beze mě
Současný kouč ale chce nadále zůstat věrný svému pojetí hry a formaci 3–4–3, s níž velmi úspěšně prorazil ve Sportingu. „Chápu kritiku a přijímám ji. V Manchesteru United byste neměli mít takové výsledky,“ uznal špatnou situaci. Zároveň dal jasně najevo, že velké obraty v jeho přemýšlení nikdo očekávat nemůže.
„Věřím svému stylu. Já se nezměním a nehodlám měnit ani svou filozofii. Až ji budu chtít změnit, udělám to. Pokud ne, musíte změnit trenéra,“ popsal otevřeně vlastní pohled na věc.
Jak velký prostor na jeho prosazení dostane, však zůstává nejasné. Vedení na něj od začátku hodně sází, což prokázalo i v letním přestupovém okně, kdy klub za posily utratil 250 milionů eur. Jenže ani drazí útočníci Cunha, Mbeumo či Šeško kýžené výsledky nedoručují a za čtyři kola mužstvo posbíralo pouze čtyři body. Jedinou výhru přitom vystřelil v 97. minutě z penalty Bruno Fernandes proti nováčkovi z Burnley.
Pouze remízu si pak dvacetinásobní mistři Anglie odnesli ze střetu s Fulhamem a zkousnout museli dvě kruté porážky s rivaly Arsenalem a Manchesterem City. V mezidobí ještě navíc ostudně vypadli z ligového poháru, když nezvládli penaltový rozstřel na půdě Grimsby ze čtvrté ligy.
Pokud se Amorim se svou družinou rychle nevyhrabe ze spirály potupných výsledků, velmi pravděpodobně si bude brzy hledat novou práci.
Úspěšnost výher trenérů United
- Ruben Amorim: 36,17 %
- Wilf McGuinness: 36,78 %
- Frank O’Farrell: 37,04 %
- Dave Sexton: 40,30 %
- Tommy Docherty: 46,93 %
- Ron Atkinson: 50,00 %
- Matt Busby (1): 50,45 %
- Matt Busby (2): 52,38 %
- Louis van Gaal: 52,43 %
- David Moyes: 52,94 %
- Ole Gunnar Solskjær: 54,17 %
- Erik ten Hag: 54,69 %
- José Mourinho: 58,33 %
- Alex Ferguson: 59,67 %