ONLINE: Artis - Chrudim. Dohrávka prvního kola startuje od 32. minuty a bez posil

Hráči Artisu Brno se radují z góluZdroj: FB / Artis Brno
Utkání Artisu s Chrumicí bylo po 32 minutách přerušeno z důvodu prudkého deště
Fotbalisté Artisu Brno dohrávají s Chrudimí zápas 1. kola Chance Národní Ligy. Utkání bylo 21. července kvůli podmáčenému trávníku přerušeno po 32 minutách, od stejné minuty úterní dohrávka pokračuje. Letní posily, které se k týmům připojily až po úvodním kole, nemohou do zápasu nastoupit. Duel sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Brno861122:819
3Opava853013:518
4Baník B952218:917
5Ústí951318:1316
6Artis851215:1216
7Žižkov951313:1116
8Slavia B950419:915
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B93066:189
13Č. Budějovice92259:198
14Chrudim813410:186
15Vlašim91269:155
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

