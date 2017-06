Posily Sparty: Stramaccioni budí respekt, první trénink byl náročný

Seznámení i první trénink mají za sebou. Sparťanští fotbalisté už jedou naplno podle rozkazů italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Jak nový kouč Letenských působí na nové posily Lukáše Štetinu a Vukadina Vukadinoviče? Oba se shodují na tom, že budí přirozený respekt. „Co řekne, to platí. Vidíte na něm, že to je fakt šéf,“ popsal Vukadinovič před čtvrtečním tréninkem.

Oba teprve začínají své angažmá na Letné a teprve se seznamují s prostředím. První trénink pod novým trenérem ale udělal jak na obránce Štetinu, tak i záložníka Vukadinoviče dojem.

„Přivítal nás, představil sebe a realizační tým. Říkal, že chce být úspěšný a že sám bude českou ligu teprve poznávat,“ popsal Štetina první setkání se Stramaccionim. „Včera nám řekl, jak by si představoval, aby to fungovalo a zatím snad všechno v pořádku,“ doplnil jej Vukadinovič.

Po prvním tréninku panuje shoda, že to nebude pod novým realizačním týmem žádný med. „Bylo to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý od českých trenérů. Bylo to hodně náročné, ale především jsme pracovali neustále s míčem a byl kladen důraz na presink. Což je v Čechách neobvyklé. První dva týdny přípravy jsme vždy jen běhali,“ prozradila posila z Fastavu Zlín, v jakém duchu se nesl první trénink v tréninkovém centru na Strahově.

To stoper Lukáš Štetina hlavní Stramaccioniho speciality teprve očekává. „Zatím jsme měli jen první trénink, takový seznamovací. Ale ty hlavní věci teprve přijdou. Italská škola je od toho, na co jsme zvyklí v Česku, trochu odlišná. Čekám zlepšení fyzické kondice.“

Komunikace s trenérem je prý zatím bez problému. „Probíhá v angličtině, což mi nevadí. Tak nějak rozumím, když ne, tak si se spoluhráči pomůžeme,“ popsal 25letý obránce, který na konci jara vynechal poslední dvě ligová kvůli zdravotním potížím a k tomu si zvládl i odskočit na Slovensko do rodné Nitry, kde si úspěšně dodělal maturitní zkoušku.