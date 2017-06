Čermákův přestup do Plzně? Sparta za něj může dostat až 27 milionů

Sparta velkoryse posiluje konkurenci – a nemíní s tím přestat. Nejprve si prostřednictvím odložených hráčů vybudovala silného protivníka v Plzni, pak pomohla uvolněním Simona Deliho a Josefa Hušbauera Slavii, a nyní už opět peče kšeft s Viktorií. Do týmu vicemistra má nakročeno odchovanec letenského klubu Aleš Čermák.

„Aleš se už na podmínkách své smlouvy s Plzní dohodl, nebyl v tom žádný problém,“ potvrdil deníku Sport dobře informovaný zdroj z hráčova okolí.

Pokud jde o odstupné, původní nabídku ve výši 550 tisíc eur (necelých patnáct milionů korun) považovala Sparta za nedostatečnou. Nakonec Plzeň zaplatí podle informací deníku Sport i s případnými bonusy milion eur, tedy necelých sedmadvacet milionů korun.

Jde o pikantní, nikoli však překvapivý transfer. Čermákův odchod z Letné totiž visel ve vzduchu už dlouho, neboť kreativní záložník odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí příští léto. Ve Spartě se nedokázal trvale prosadit do základní sestavy a ztratil víru, že by se mu to kdy mohlo podařit, takže se rozhodl změnit vzduch.

Okamžitě o něj projevily zájem Plzeň i Slavia, tedy největší domácí rivalové Sparty, která proto z logických důvodů dávala přednost prodeji do zahraničí. Čermáka čekalo jako kapitána reprezentační jedenadvacítky EURO v Polsku, a tak se dalo celkem reálně s nějakou zahraniční nabídkou počítat.

Přetahovaná Slavie s Plzní

Tyto plány však razantně změnila noc z 27. na 28. května, v níž Čermák pod vlivem alkoholu havaroval a utrpěl zranění žeber, která ho na mistrovství Evropy v kategorii U21 nepustila. Ve hře zůstaly pouze Slavia s Plzní, přičemž hráč dával od samého začátku přednost spíš Viktorii. Byť šéf červenobílých Jaroslav Tvrdík tvrdil opak.

„Nebudu tajit, že jakkoli se spekulovalo o jeho přestupu do Plzně, Aleš Čermák projevil zájem přestoupit do Slavie,“ prohlásil Tvrdík na nedělním setkání s vybranými médii, na které nebyl deník Sport pozván.

„Nemůžete pominout osobnost, jakou je kapitán české jedenadvacítky, ale teď váháme. Autohavárie spokojená s alkoholem pro nás je překážkou. I kdyby se takový incident nestal, transfer mezi Spartou a Slavií by byl náročný. Zvažovali jsme ho, ale v tuto chvíli je Čermákův příchod spíš nepravděpodobný,“ vydláždil se šéf mistra ústupovou cestu, aby Slavia nevyšla z této tahanice jako poražený.

V podobných soubojích je totiž vršovický klub zvyklý v poslední době vítězit – v zimě vyfoukl Plzni libereckého Jana Sýkoru a před pár týdny pro změnu Spartě zlínského Jakuba Jugase.

Tentokrát to však zřejmě neklapne, k definitivnímu stvrzení Čermákova přestupu na západ Čech zbývají jen formality. „Je to zajímavý hráč, můžu říct, že je u nás na seznamu těch, kteří by byli případně zajímaví i s ohledem na svou perspektivu, na věk a na to, co umí. Trenérovi se líbí, mně taky,“ přiznal už před týdnem na začátku letní přípravy plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

