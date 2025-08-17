ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, Arsenal vyzve United, Nottingham vede
Nová sezona fotbalové Premier League začala! Nedělní program nabízí hned tři duely. Chelsea na domácí půdě vyzve Crystal Palace (15.00). Nottingham se střetne s Brentfordem (15.00) a závěr víkendu obstará duel Manchesteru United proti Arsenalu (17.30). Po úvodním pátečním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem se v sobotu odehrálo pět zápasů. Ligovou premiéru v dresu West Hamu prožil El Hadji Malick Diouf. Debut proti Sunderlandu se ale nepovedl, Hammers na hřišti nováčka padli 0:3. Ve druhém poločase nastoupil i Čech Tomáš Souček. Manchester City zahájil ročník kanonádou 4:0 proti Wolverhamptonu. Tottenham zvítězil 3:0 nad Burnley.
Haaland rozjel palbu
V dresu Manchesteru City opět úspěšně vstoupil do sezony norský kanonýr Haaland, jenž zaznamenal po jedné brance v obou poločasech. Skórovali také debutanti Reijnders a Cherki, kteří do Manchesteru v létě zamířili z AC Milán, respektive z Lyonu.
Střídající Souček nezastavil navrátilce
Sunderland odstartoval velmi povedený návrat mezi anglickou elitu v 61. minutě, kdy se hlavou prosadil Mayenda. O 12 minut později se podobným způsobem trefil obránce Ballard a výsledek v nastavení zpečetil střídající Isidor.
Tomáš Souček hrál za hosty od 71. minuty. Vysoké prohře nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž odehrál celé utkání. Do West Hamu se dvacetiletý obránce přestěhoval v létě z pražské Slavie.
Pocta Jotovi i zachránce Chiesa
Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.
Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|5
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|7
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|7
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|9
Leeds
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Brentford
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Everton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|18
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
West Ham
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|20
Wolves
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup