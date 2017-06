Brémy dál chtějí Pavlenku! Zvýšily nabídku, Slavii dávají 80 milionů

„Do Slavie se bude chodit hrát, ne obratem přestupovat. Naším cílem je vybudovat silný středoevropský klub. Při příchodu hráči vědí, že očekáváme minimálně dvouleté působení,“ vysvětloval nejvyšší boss slávistického klubu Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro deník Sport strategii klubu. A té se drží i při zájmu německého Werderu Brémy o brankáře Jiřího Pavlenku. Jeho odchodu nakloněný není.

Peníze jsou ale až na prvním místě. Mohou být rozhodující i v případě přestupu slávistického brankáře Pavlenky do Werderu Brémy. Původně nabízenou částku odstupného 1,8 milionu eur (asi 45 milionů korun) považovalo vedení Slavie za nedůstojnou, představy byly někde okolo čtyř milionů eur (přes 100 milionů korun).

Podle informací deníku Sport se měla nová nabídka vyšplhat na tři miliony eur (téměř 80 milionů korun), ale razítko na přestupní lístky tím automaticky nepřistálo. A nezajistil ho ani příchod bývalého reprezentanta Jana Laštůvky z Karviné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík není rozprodávání mužstva nijak nakloněn. Podlehl navýšené sumě při odchodu záložníka Antonína Baráka za tři miliony eur (téměř 80 milionů korun) do italského Udine s podmínkou, že jaro dohraje ve Slavii.

Uplatněná klauzule o výstupní částce 1,5 milionu eur (asi 39,7 milionu korun) převlékla do dresu FC Kodaň stopera Michaela Lüftnera. „Nový systém smluv už podobný odchod hráče nebude umožňovat,“ prohlásil naštvaně bezmocný Tvrdík. Další případ už nehodlal dopustit.

Zájem Brém ovšem nevyčpívá, spíš nabobtnává. „Nic nového,“ řekl včera deníku Bild sportovní ředitel Brém Frank Baumann. Víc se k situaci nechtěl vyjadřovat, jen potvrdil, že Werder o Pavlenku nadále usiluje.

Platí další dvě věci: tradiční německý klub nemá připravenou žádnou alternativu, kdyby se nepodařilo se Slavií dohodnout. A dosavadní brémský brankář číslo jedna Felix Wiedwald řeší nabídky odjinud, poslední interes přišel z řeckého celku PAOK Soluň. Druhým brankářem je český veterán Jaroslav Drobný, který s klubem v pátek prodloužil o rok smlouvu.

Oficiální start přípravy na novou sezonu má Werder Brémy naplánován na 2. července, do té doby by chtěl německý klub nejpalčivější otázky vyřešit. Slavia má ovšem také své cíle: postup do Ligy mistrů. A v těžké kvalifikaci se jí dva vyrovnaní brankáři Laštůvka a Pavlenka mohou náramně hodit.

Trenér Jaroslav Šilhavý takovou konkurenci mezi třemi tyčemi nepovažuje za škodlivou, naopak ji vítá. Tím se Pavlenkovi odchod do vytouženého angažmá v německé bundeslize nadále docela výrazně vzdaluje. Všechno však může zvrátit nejpádnější argument – peníze.