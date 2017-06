Baník získal posilu k Barošovi! Z Plzně přichází hostovat Poznar

Tomáš Poznar se stal další útočnou posilou ostravského Baníku. Prvoligový nováček jej získal z Plzně na roční hostování. Zlínský odchovanec měl původně namířeno do Brna, vše nasvědčovalo tomu, že skončí právě tam. Spekulovalo se také o zájmu Zlína. Nakonec ho však ulovil Baník.

„Je to hráč, který má zkušenosti, má parametry, já ho znám velmi dobře, ještě jsem proti němu hrával,“ řekl Kučera, pro něhož je Tomáš Poznar druhým útočníkem, kterého by mu vedení Baníku do kádru přivedlo.

Tím prvním byl Milan Baroš. „Útočné duo Baroš-Poznar by se mi velmi líbilo, kromě toho máme v mužstvu i další útočníky, typově třeba trochu odlišné, takže bychom měli několik variant. To je pro trenéra vždycky dobře,“ řekl ještě ostravský trenér.

Osmadvacetiletý Poznar strávil minulou sezonu v Plzni, nastoupil v jejím dresu k osmnácti prvoligovým zápasům a nedal ani gól.