Železník se těší na kamaráda ze Slavie. Rád provedu Van Kessela městem, říká

Chtěl domů, jeho manželka také. A teď Lukáš Železník (27) děkuje na všechny strany, že se to povedlo a on znovu oblékne zlínský dres. Že to bude i v Evropské lize, to je zásadní plus jeho návratu. Kdyby ještě dorazil jeho kamarád ze Slavie Gino van Kessel, což je pravděpodobné, nemělo by útočníkovo obnovené angažmá ve Fastavu pro začátek žádnou chybu. „Gino je dobrý hráč, jen to z něj musí trenér vyždímat,“ tvrdí Železník, jenž se mateřskému klubu upíše na delší dobu. Řeší se tříletý kontrakt. Čerstvá posila z Mladé Boleslavi se už dnes odpoledne chystá naživo sledovat staronové spoluhráče v Luhačovicích v přípravě se Zlatými Moravcemi.

Jak se zrodil váš comeback do Zlína?

„Po celou dobu, co jsem byl pryč, jsme byli v kontaktu se Zdeňou Grygerou (manažerem klubu). Zeptal se mě, jestli bych měl zájem se vrátit. Začal jsem o tom přemýšlet, zvažovat pro a proti. Od pondělí se to řešilo intenzivněji a v úterý večer jsme se dohodli. Jsem rád, že se můžu vrátit domů a zahrát si ve Zlíně Evropskou ligu. Musím poděkovat panu Červenkovi (majitel Zlína), že bych ochotný za mě zaplatit a Mladé Boleslavi, že mě pustila.“

Byl to problém?

„Mluvil jsem s trenérem Uhrinem, počítal se mnou. Nechtěl mě pustit. Ani majitel pan Dufek se na to moc netvářil. Nakonec mi Boleslav vyšla vstříc. Věřím, že jsem jim to vysvětlil a že to pochopili. Půlrok v Boleslavi byl skvělý. Dal jsem nějaké góly, na další přihrál a přispěl jsem k výhrám. Byl jsem tam strašně rád. Zájem měl ještě jeden český ligový klub, ale poděkoval jsem za něj. Pro mě existovaly jen dvě varianty – zůstat v Boleslavi anebo jít do Zlína.“

Byla vidina základní skupiny Evropské ligy tím, co převážilo?

„Přiznávám, že je to strašně velké lákadlo a jeden z hlavních důvodů, proč jsem zpátky. Rozhodlo sportovní hledisko, velký zájem Zlína i rodiny. Konkurence v kádru bude obrovská. Přichází hráči, kteří by měli pomoct k tomu, aby se udělaly nějaké body a úspěchy. Je dobře, že si klub nejde Evropskou ligu jen tak zahrát. V pátek bych měl absolvovat první trénink, zítra mají kluci volno. Detaily smlouvy ještě nevím, ale určitě by měla být delší než na rok. Nechci si jen zahrát Evropskou ligu a jít pryč. To bych přišel na hostování a ne na přestup.“

Vaším konkurentem v útoku by se měl stát mimo jiné Gino van Kessel, bývalý parťák ze Slavie. Co na to říkáte?

„Vím, že se o tom jedná, ale neberu ho jako konkurenci. Píšeme si, jsme kámoši. Moc rád bych ho provedl Zlínem.“ (úsměv)

Pomůže týmu?

„I když se o něm v novinách píše leccos, on je dobrý hráč. Jasně, jeho tréninková morálka je trošku jiná, ale záleží na trenérovi, jestli to z něho dokáže vyždímat. Do kabiny je to skvělý kluk, ve Slavii zapadl do party fantasticky.“

Cítíte, že je váš mateřský klub jinde než před několika málo lety?

„Tehdy nás bylo patnáct nebo šestnáct, nebylo moc na výběr. Trenér Páník říkává, že chce mít na lavičce náboje. Teď je bude mít velmi silné.“ (úsměv)

Nemáte obavu, abyste nebyl jedním z nich i vy?

„Už jsem zažil obrovskou konkurenci ve Slavii. I když jsem šel do Boleslavi, tak lidé říkali, co tam chci dělat, když jsou v kádru Chramosta, Magera, Klobása, Golgol Mebrahtu. Jsem na to zvyklý. Zlín získal nějaký finanční budget, ale nesmí bláznit. Jen peníze úspěch nezaručí. Musí se to dělat s rozvahou. Myslím, že Zdeňkové Červenka s Grygerou to mají dobře promyšlené.“

Kde se vidíte v sestavě?

„Moje pozice je v útoku, na tom se nic nemění. Stoper nebo záložník ze mě nebude. Trenér Páník má systém, který znám a vyhovuje mi. Vím, co po mně bude chtít. V minulosti něco mezi námi proběhlo, ale hodil bych to za hlavu. Půjdu se podívat na zápas se Zlatými Moravcemi a tam se spolu asi poprvé pobavíme.“

