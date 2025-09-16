Sabou už nesmí na lavičku, klub mu to zakázal. Spartě se za incident omluvil
Horká neděle v Hradci Králové skončila pro Jiřího Saboua červenou kartou. Sportovní ředitel „votroků“ v poločasové přestávce neudržel nervy a napadl Petera Vindahla, gólmana Sparty. Stalo se tak v hloučku mezi střídačkami během emotivní výměny názorů. Funkcionář se v úterý k celému incidentu poprvé vyjádřil. „V emocích jsem zareagoval způsobem, který je nepřijatelný a neslučuje se s výkonem mé funkce. Za to se upřímně omlouvám hostujícímu klubu AC Sparta Praha,“ praví v oficiálním komuniké klubu.
Před vyprodanými tribunami Malšovické arény slavil Hradec překvapivý triumf 2:1, na který se ve městě bude pamatovat i za desítky let. Černobílý klub v ten den slavil 120 let od svého založení. Připravil nádherné speciální dresy, vše podpořil spoustou doprovodných akcí.
„Mrzí mě, co se stalo v nedělním zápase. O to více, že to bylo sváteční utkání u příležitosti 120. výročí založení klubu. Fotbal bohužel někdy přináší napjaté situace a já cítil povinnost zastat se našeho týmu, když jsme byli po začátku poločasové přestávky nevybíravým způsobem konfrontováni. Přijímám však plnou zodpovědnost a udělám vše pro to, aby se podobná situace již nikdy v budoucnu neopakovala,“ dodal Sabou.
Hradecký sportovní ředitel je známý tím, že domácí zápasy sleduje v bezprostřední blízkosti lavičky. Problém měl již v minulé sezoně, kdy v zápase se Slavií urazil hlavního rozhodčího, a žluté kartě se vyhnul jen proto, že utekl do útrob stadionu. Místo něj ji dostal trenér David Horejš.
„Jiří Sabou pracuje pro FC Hradec Králové již několik let a stojí za rozmachem a kvalitativním vzestupem východočeského klubu, do kterého přivedl mnoho skvělých hráčů, kteří z A-týmu Votroků vytvořili stabilní a konkurenceschopný prvoligový tým. Také za skladbou stávajícího kádru i realizačního týmu pro tuto sezonu stojí usilovná práce sportovního ředitele Východočechů,“ píše se v klubovém prohlášení.
Tím ale chvála sportovního ředitele končí. „FC Hradec Králové se ale neztotožňuje s jednáním, ke kterému se Jiří Sabou během nedělního utkání uchýlil. Toto chování naopak jednoznačně odmítá a považuje jej za nepřípustné. Východočeský klub zároveň velmi mrzí, že tento incident zastínil skvělý výkon našeho A-týmu, stejně jako celý výroční den, na kterém klub usilovně pracoval několik týdnů. Celé situace upřímně litujeme, naši představitelé musí být dobrým vzorem nejen pro naše hráče i hráčky. Představenstvo klubu se proto rozhodlo přijmout opatření, a to, že sportovní ředitel Jiří Sabou nebude technickým doprovodem A-týmu na lavičce při žádném utkání doma ani venku. Představenstvo dále, po vyslechnutí Jiřího Saboua, na svém mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu.“
Sabou se tak v Hradci na střídačku už nedostane. Ve čtvrtek by měl být přítomen jednání disciplinární komise, která rozhodne o trestu. V nejhorším případě mu hrozí až půlroční zákaz činnosti a pokuta ve výši padesáti tisíc korun.
Vedle Saboua se Spartě omluvil i FC Hradec Králové.
