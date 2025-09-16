Předplatné

Sabou už nesmí na lavičku, klub mu to zakázal. Spartě se za incident omluvil

Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou
Trenér David Horejš slaví výhru Hradce nad Olomoucí, za ním se raduje sportovní ředitel Jiří Sabou
Radost fotbalistů Hradce
Vladimír Darida se objímá s trenérem Davidem Horejšem po vítězství nad Spartou
Hradecká radost po výhře nad Spartou
Euforie kapitána Hradce Tomáše Petráška po vítězství nad Spartou
Radek Špryňar
Chance Liga
Horká neděle v Hradci Králové skončila pro Jiřího Saboua červenou kartou. Sportovní ředitel „votroků“ v poločasové přestávce neudržel nervy a napadl Petera Vindahla, gólmana Sparty. Stalo se tak v hloučku mezi střídačkami během emotivní výměny názorů. Funkcionář se v úterý k celému incidentu poprvé vyjádřil. „V emocích jsem zareagoval způsobem, který je nepřijatelný a neslučuje se s výkonem mé funkce. Za to se upřímně omlouvám hostujícímu klubu AC Sparta Praha,“ praví v oficiálním komuniké klubu.

Před vyprodanými tribunami Malšovické arény slavil Hradec překvapivý triumf 2:1, na který se ve městě bude pamatovat i za desítky let. Černobílý klub v ten den slavil 120 let od svého založení. Připravil nádherné speciální dresy, vše podpořil spoustou doprovodných akcí.

„Mrzí mě, co se stalo v nedělním zápase. O to více, že to bylo sváteční utkání u příležitosti 120. výročí založení klubu. Fotbal bohužel někdy přináší napjaté situace a já cítil povinnost zastat se našeho týmu, když jsme byli po začátku poločasové přestávky nevybíravým způsobem konfrontováni. Přijímám však plnou zodpovědnost a udělám vše pro to, aby se podobná situace již nikdy v budoucnu neopakovala,“ dodal Sabou.

Hradecký sportovní ředitel je známý tím, že domácí zápasy sleduje v bezprostřední blízkosti lavičky. Problém měl již v minulé sezoně, kdy v zápase se Slavií urazil hlavního rozhodčího, a žluté kartě se vyhnul jen proto, že utekl do útrob stadionu. Místo něj ji dostal trenér David Horejš.

„Jiří Sabou pracuje pro FC Hradec Králové již několik let a stojí za rozmachem a kvalitativním vzestupem východočeského klubu, do kterého přivedl mnoho skvělých hráčů, kteří z A-týmu Votroků vytvořili stabilní a konkurenceschopný prvoligový tým. Také za skladbou stávajícího kádru i realizačního týmu pro tuto sezonu stojí usilovná práce sportovního ředitele Východočechů,“ píše se v klubovém prohlášení.

Tím ale chvála sportovního ředitele končí. „FC Hradec Králové se ale neztotožňuje s jednáním, ke kterému se Jiří Sabou během nedělního utkání uchýlil. Toto chování naopak jednoznačně odmítá a považuje jej za nepřípustné. Východočeský klub zároveň velmi mrzí, že tento incident zastínil skvělý výkon našeho A-týmu, stejně jako celý výroční den, na kterém klub usilovně pracoval několik týdnů. Celé situace upřímně litujeme, naši představitelé musí být dobrým vzorem nejen pro naše hráče i hráčky. Představenstvo klubu se proto rozhodlo přijmout opatření, a to, že sportovní ředitel Jiří Sabou nebude technickým doprovodem A-týmu na lavičce při žádném utkání doma ani venku. Představenstvo dále, po vyslechnutí Jiřího Saboua, na svém mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu.“

Sabou se tak v Hradci na střídačku už nedostane. Ve čtvrtek by měl být přítomen jednání disciplinární komise, která rozhodne o trestu. V nejhorším případě mu hrozí až půlroční zákaz činnosti a pokuta ve výši padesáti tisíc korun.  

Vedle Saboua se Spartě omluvil i FC Hradec Králové.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

