Plzeň řeší vlnu zranění. Z Bohemians přichází obránce Havel

Bylo jasné, že po Havlovi bude poptávka. Už před měsícem se hovořilo o zájmu Young Boys Bern, z něho nakonec sešlo. Nyní se ozvala Plzeň. Potenciál mladého zadáka se projevila také na přestupové částce, která by se měla podle informací iSport.cz vyšplhat přes 20 milionů korun.

V Plzni museli začít jednat poté, co se zranil David Limberský. Není totiž jisté, kdy bude připravený opět naskočit do zápasů. Vrbův tým přitom vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů už za necelé dva týdny. „Vyšetření odhalila vážná svalová poranění, která si vyžádají delší čas na léčení," řekl generální manažer Plzně Adolf Šádek k zranění, které si přivodil také Hubník.

Na jeho levé straně by nyní místo Limberského mohl operovat právě Havel. Ten na sebe upozornil nejen výkony v zelenobílém dresu, zaskvěl se krásným gólem téměř z půlky hřiště do sítě Brna. Patřil i do základní sestavy na nedávném EURO do 21 let.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohemians - Brno: Neskutečný gól! Havel se trefil z půlky a Bohemians vedou 3:0 • VIDEO iSport TV