Janko proti Blackburnu řádil. První gól, patička i čestné gesto

Byl hodně vidět. A nejen proto, že měří 196 centimetrů. Útočník Sparty Marc Janko předvedl v přípravě proti Blackburnu své silné stránky. Vyhrával souboje a ve vápně soupeře byl velmi nebezpečný. To korunoval svou první trefou v rudém dresu. „Pocit, když dáš svůj první gól za Spartu, je úžasný. I když je to vlastně jen v přípravě, takže se to nepočítá,“ vyprávěl pro oficiální web Sparty po zápase, který Sparta jeho gólem vyhrála 1:0.