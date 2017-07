Co ukázala Slavia? Rozdílový Danny, uragán Van Buren, Altintop se hledá

Takhle by to určitě šlo. Fotbalisté Slavie mají za sebou parádní generálku na novou sezonu, Nice porazili 4:1. O místo na slunci se jednoznačně přihlásil hlavně Nizozemec Mick van Buren, který oslnil výkonem ve druhém poločase. Nebyl ale jediný, kdo zanechal vynikající dojem. Ještě ale ne všechno bylo perfektní. A to se týká hlavně výkonu některých středních záložníků v čele s tahounem z minulé sezony Josefem Hušbauerem. Kdo nejvíce zazářil a kdo naopak musí přidat?

Trenér Jaroslav Šilhavý o něm mluvil jako o rozdílovém hráči a vystihl to přesně. Portugalec se poprvé předvedl v Edenu a fanouškům ukázal skvělé fotbalové myšlení, nejednou v zápase s Nice překvapil zajímavým řešením situace. Míč ho poslouchá na slovo. Ve druhém poločase mu nicméně trochu došla šťáva a na jeho poměry dost kazil. „Snažím se každým zápasem zlepšovat,“ tvrdil Danny. Celkově i přes horší druhou půli ukázal, že by mohl být z letních posil „sešívaných“ největším triumfem.

Uragán Van Buren

Mick van Buren (uprostřed) byl ústřední postavou slávistické výhry nad Nice • Foto Barbora Reichová (Sport)

Není to moc dlouho, co se spekulovalo o tom, že Van Buren odejde na hostování do Liberce, protože ve Slavii nedostával tolik prostoru. Jenže teď je všechno jinak. Van Buren nastoupil do druhého poločasu proti Nice jako uragán a byl jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti. Svojí bojovností a rychlostí zařídil dva góly pro Milana Škodu, dvakrát ukázal i klid v koncovce a sám upravil výsledek na konečných 4:1. Tím strhnul celý Eden, který hodně hlasitě vyvolával jeho jméno. „Byl to můj nejlepší výkon ve Slavii, jsem šťastný,“ zářil po utkání.