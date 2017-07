Lov v Neapoli nevyšel. Sparta láká mistra Afriky z francouzské ligy

Sparta zřejmě našla posilu na pozici defenzivního štíta. Střed pole by měl i kvůli zranění Lukáše Váchy vyztužit kamerunský záložník Georges Mandjeck. Jako první o tom informoval prestižní francouzský deník L´Equipe a podle informací iSport.cz není k jeho přesunu z FC Méty na Letnou daleko. Kromě toho na veřejnost prosákla i informace, že by Sparta ráda získala z Neapole italského reprezentanta Emanueleho Giaccheriniho, který by byl schopen nastoupit na kraji či ve středu zálohy.