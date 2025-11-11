Předplatné

MS do 17 let: Česko - USA 0:1. Postup i přes prohru. V play off souboj s Itálií

Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřem
Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřemZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Čeští fotbalisté do 17 let se chystají na start zápasu na mistrovství světa
Útočník Adam Novák nastupuje do utkání mistrovství světa hráčů do 17 let
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 17 let pro zápas s USA
Trenér Pavel Drsek před odletem na MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté v závěrečném utkání základní fáze mistrovství světa hráčů do 17 let sice prohráli 0:1 s výběrem USA, i tak ale postoupili do vyřazovací části turnaje v Dauhá. V play off, do kterého Češi míří ze třetího místa, nastoupí proti Itálii. Mladíci pod vedením kouče Pavla Drska proti favoritovi skupiny I svedli vyrovnaný boj, dostali se i do několika zajímavých šancí. Nicméně Američanům stačil jeden brejk v závěru druhého poločasu.

Čeští fotbalisté po porážce 1:2 s Burkina Faso nebodovali podruhé za sebou, naopak Američané zůstali stoprocentní. Jediný gól utkání vstřelil v 78. minutě Albert, jenž zakončil brejk obstřelem na zadní tyč.

„Řekl bych, že jsme odehráli velmi slušný zápas. S výkonem jako takovým spokojený jsem, s výsledkem určitě ne. Myslím, že kdybychom dali první gól, tak jsme to zvládli za tři body,“ uvedl trenér Pavel Drsek pro web FAČR.

Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off prošly z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst. Důležité tedy bylo i skóre, které si Češi nahráli úvodní výhrou 6:1 nad Tádžikistánem. Ten dnes podlehl 0:2 druhému celku konečné tabulky Burkina Fasu.

Konečná tabulka skupiny I

1.USA33004:19
2.Burkina Faso32014:26
3.Česko31027:43
4.Tádžikistán30032:100

