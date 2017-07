Nový sparťan Mavuba? Kapitán se narodil na moři, skolil i Zlatana

Mavuba sice reprezentoval Francii, oficiálně se ale narodil bez národnosti. Syn bývalého fotbalového reprezentanta Zairu (dnešní Demokratické republiky Kongo) Rickyho Mavuby a angolské matky přišel na svět 8. března 1984 na lodi v mezinárodních vodách blízko pobřeží Angoly. Tam tehdy probíhala občanská válka. V Mavubově rodném listě v kolonce národnost tak bylo zapsáno "narozen na moři."

Nevysoký záložník (172 cm) dostal v roce 2004 francouzské občanství. Tehdy nastupoval za Bordeaux, a hned v tom samém roce si připsal starty za francouzskou jednadvacítku, kde kapitánoval, i za reprezentační áčko. V dresu Les Bleus nastřádal 13 zápasů, naposledy se představil na mistrovství světa v roce 2014.

Z Bordeaux se Mavuba vydal do Španělska, ve Villarrealu ale dostal šanci jen v pěti utkáních než byl poslán na hostování do Lille. Tam v létě roku 2008 přestoupil natrvalo a zůstal tam devět let, až do dnešního přestupu na Letnou.

V Lille se dočkal svého dosud největšího úspěchu. V sezoně 2010/11 začal tým ze severu Francie vést jako kapitán a rovnou jej pomohl dotáhnout k ligovému titulu. Po jeho boku nastupovaly hvězdy jako Eden Hazard, Gervinho nebo Yohan Cabaye.

Co od Ria Mavuby čekat? Především bojovnost. Zkušený hráč se i přes pouhých 172 cm nebojí pustit do větších oponentů. To dokázal v sezoně 2012/13, kdy se vracel po tříměsíčním zranění kolene a hned si zjednal respekt proti švédskému obru Zlatanu Ibrahimovicovi, který měří o 23 centimetrů víc. Na tenhle moment ze souboje s Paris St. Germain vzpomněla i sama Sparta, když nového hráče vítala na Twitteru.