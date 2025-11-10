Řádění fanoušků Slavie v Plzni: zničené sedačky, zranění. Tristní zkušenost, zní z klubu
Nedělní napínavý šlágr fotbalové Chance Ligy mezi Plzní a Slavií (5:3) nabídl krásné gólové akce i zajímavé momenty. Dění na trávníku ale sráží zejména řádění v sektoru hostujících fanoušků. Kvůli světlicím a dýmovnicím z kotle sešívaných byl zápas hned na začátku přerušený, příznivci pražského celku za sebou navíc zanechali zničený sektor. Bohužel došlo i ke zraněním běžných diváků v přilehlých sektorech.
Plzeň sčítá škody, které způsobili slávističtí fanoušci během nedělního výjezdu na západ Čech. V klubovém prohlášení zástupci Viktorie popsali, co se kolem hostujícího sektoru dělo. Zápas byl krátce po úvodním výkopu přerušený, sudí Jan Beneš dokonce zahnal hráče zhruba na deset minut do kabin. Slávističtí příznivci totiž odpálili ve svém sektoru dýmovnice a světlice, což znemožnilo na nějakou dobu pokoračovat v zápase, který se hlavně v prvním poločase extrémně natáhl.
Dým vycházející ze slávistické pyrotechniky také vyhnal některé fanoušky ze svých sedadel. „Bohužel jedna ze světlic přilétla mezi domácí fanoušky, došlo také na vhazování kovových (šrouby) i jiných předmětů do přilehlých sektorů. Registrovali jsme zranění dvou osob, další desítky příznivců pak byly nuceny z obavy o svou bezpečnost opustit svá místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi!“ popsala Plzeň dění v hledišti ve svém prohlášení.
Slávističtí fanoušci sice během nedělního šlágru zabodovali povedeným choreem, jejich chování je ale těžko pochopitelné. V sektoru hostů došlo k výraznému poškození vybavení (vytržené sedačky, poškození sociálního zařízení či polepení plexiskel). Způsobené škody, se dle pořádajícího plzeňského klubu pohybují v řádech statisíců.
Příště je všechny vysvlečte donaha, píše Limberský
„Dlouhodobě se snažíme budovat co nejlepší komfort pro fanoušky, připravovat jim co nejlepší zážitek z návštěvy stadionu. Mrzí nás, že vzniklá situace jim ho hrubě pokazila a místo pozitivních emocí si odnesli takto tristní zkušenost. Je to pro nás naprosto nepřijatelné!“ zdůraznil mluvčí klubu Václav Hanzlík.
Ke zničenému sektoru hostů se vyjádřil i bývalý fotbalista Viktorie David Limberský. „Slavistická klasika, příště je všechny vysvlečte donaha za ty dýmovnice,“ napsal někdejší bek na svůj instagram.
Celou situací se pravděpodobněš bude zabývat také disciplinární komise FAČR, Slavii může čekat za zcela nevhodné chování svých fanoušků finanční či jiný trest.
„Před pár lety jsme byli kritizováni za striktní postup při kontrolách právě do sektoru pro hostující fanoušky, od té doby jsme se snažili vyjít maximálně vstříc a dělali konkrétní kroky. Před tímto zápasem klub jako vstřícné gesto umožnil zástupcům Tribuny Sever dřívější instalace choreografie. Pokud má být nedělní zkušenost výsledkem našeho vstřícného přístupu, pak se musíme vážně zamyslet, jak dále pokračovat. Jako klub jsme již domluveni na schůzce se zástupci PČR, kde budeme aktivně diskutovat postupy při takto vzniklých situacích. Prostřednictvím předsedy marketingové komise Jaromíra Hamouze pak budeme iniciovat diskusi na půdě LFA,“ doplnil v prohlášení Hanzlík.
Plzeň už nechce dopustit, aby byla během utkání ohrožena bezpečnost kohokoliv na stadionu. „V době, kdy je pro nás přízeň každého jednoho fanouška nesmírně důležitá, jsou tyto excesy naprosto nepřijatelné! Jako klub budeme i nadále dělat maximum pro to, aby se fanoušci na stadionu cítili bezpečně, odnášeli si domů jen pozitivní zážitky a rádi se na něj vraceli,“ dodal mluvčí klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu