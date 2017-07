Plzeň si věří! Šádek ukázal klacek na tanky Sparty a Slavie

V lize tentokrát nejsou největšími favority, přesto si v Plzni věří, že mohou v dostizích o titul proti posilami nabité Spartě a Slavii uspět. Hodně o tom vypovídá vystoupení vedení klubu na předsezonní tiskové konferenci. Generální manažer Viktorie Adolf Šádek vzal do rukou větev, kterou bude strkat do pásů tankům, jež představují jejich pražští rivalové.

Tentokrát jsou z nich třetí vzadu - alespoň podle předpokladů bookmakerů. Fotbalisté Plzně se ale v bitvě s pražskými S rozhodně nevzdávají. "Do ligy teď vjedou dva tanky, jeden rudý a druhý sešívaný. Já za nimi poběžím s malým klackem v ruce a v každé zatáčce ho budu tankům strkat do pásů a doufat, že aspoň jeden z nich se vysype," řekl Šádek pro sport.cz.

Na tiskové konferenci pak skutečně vytáhl zpod stolu klacek, který mu donesl útočník Marek Bakoš. "To máte na ty tanky," řekl Šádkovi, ten mu poděkoval. "Když jsem přišel do kanceláře, tak mi připravil větev, kterou budu strkat do pásů. Děkuju za ní a doufám, že to klapne," smál se.

720p 360p REKLAMA Šádek dostal od Bakoše větev na "tanky" Spartu a Slavii • VIDEO iSport TV

Majitel Plzně Tomáš Paclík vidí jako cíle postup do základní skupiny evropských pohárů, ať už Ligy mistrů nebo Evropské ligy, a také získat český titul.

"Uvědomujeme si náročnost úkolu, ale cíl zůstává pořád stejný. Chceme si zahrát skupinu evropských pohárů. To znamená, že tento cíl splníme, když zvládneme první dvojutkání s Bukureští," řekl Paclík.

Sebevědomí dal najevo v reakci na vyjádření majitele klubu FCSB (bývalá Steaua Bukurešť) Gigi Bacaliho, který si pochvaloval Plzeň jako nejpřijatelnějšího soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů. "Nám je úplně jedno, co říkají různí blázni." (Díky bohu, máme Plzeň! Více o výrocích Gigiho Bacaliho čtěte ZDE>>>)

720p 360p REKLAMA Paclík o přání majitele FCSB: Nám je jedno, co říkají různí blázni • VIDEO iSport TV

Pět zraněných za den? Nejhorší den v kariéře, řekl Vrba

Plzeňští se nelekli výrazného posilování Slavie a zejména Sparty, která přivedla deset zahraničních hráčů. Navíc ani druhý nejlepší tým minulé sezony na přestupovém trhu nezahálela. Viktoria získala zpět úspěšného trenéra Pavla Vrbu, dalšího navrátilce Daniela Koláře, brankáře Aleše Hrušku, záložníky Aleše Čermáka s Diegem Živuličem, útočníka Jakuba Řezníčka a levého beka Milana Havla.

"Soupeři investovali nemalé prostředky, ale i my jsme vynaložili částku, která pro nás není standardní. Dělat transfery v řádech padesáti milionů pro nás není běžné. Samozřejmě v konkurenci Slavie a Sparty se to ztratilo, ale přivedli jsme to, co jsme potřebovali a chtěli, a jsme spokojeni," uvedl Šádek.

Jediným nedotaženým příchodem byl návrat útočníka Michala Ďuriše. "Jeho příchod souvisel s odchodem Michaela Krmenčíka. Vzhledem k tomu, že jsme to nedokončili, tak jsme o Ďuriše dále neusilovali," sdělil Šádek.

Západočeši věří, že by jim v boji o titul měla pomoci zkušenost a sehranost týmu a také menší tlak ve srovnání se Spartou a Slavií. "Je otázkou, zda budeme držet krok my s nimi, nebo oni s námi. Menší tlak může být naše výhoda. Ale s faktem, že jsme v boji o titul trojka, se nesmířím. Naše ambice jsou stejné jako Sparty a Slavie. Poměr vynaložených peněz není měřítko, i když to tak může opticky vypadat," dodal Šádek.

Optimismus v klubu nenarušila ani příprava se třemi porážkami na soustředění a zdravotní komplikace. Úvod sezony nestihnou brankářská jednička Matúš Kozáčik, kapitán Roman Hubník, záložník Jan Kovařík a otazník visí nad Davidem Limberským.

"S přípravou jsem spokojený, až na ten jeden den, kdy se nám zranili čtyři hráči a prohráli jsme s Fürthem 1:5. To byl asi nejhorší den v mé kariéře. Hráči už se ale pomalu dávají do kupy, tak doufám, že to dopadne dobře. Výkony týmu v přípravě gradovaly, tak věřím, že vstup do sezony zvládneme lépe i výsledkově," prohlásil trenér Vrba.