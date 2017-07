Petržela o posilách ve Spartě a Slavii: Čeští hráči jim stejně budou závidět

Co je největší nástraha při přílivu zahraničních celebrit?

„Vzájemné vztahy. Musíte se navzájem pochopit. Najet s novým hráčem na stejnou vlnu. Aby věděl, co po něm chcete a co naopak on může očekávat od vás. Pokud to neladí, můžete hráče hned odepsat.“

Můžou šatnu rozbít rozdíly v platech mezi hvězdnými posilami a jejich českými kolegy?

„Doba se posunula, ale stejně jim budou závidět. V Zenitu šly hráčské platy do astronomických částek, daleko větších než ve Spartě a Slavii. Říkal jsem si: Všichni jezdí drahými auty, všichni kupují v Petrohradu celé čtvrtě, tak musí být všichni spokojení. Houby. Dozvěděl jsem se, že Aršavin a další nejlepší ruští hráči chodí za majitelem a chtějí aspoň o rubl víc, než dostávali jejich zahraniční spoluhráči. Nevím, jak to pojmou teď naši hráči. Ale když zjistí na tréninku, že jsou lepší než hvězdy ze zahraničí, tak proč by měli mít horší peníze? Je to logické. Když někdo odvádí dobrou práci a má za to míň než ten, který ji neodvádí tak kvalitně, není to spravedlivé.“

Trenér by měl být spravedlivý. Ale může dát jednoduše přednost domácímu hráči před milionovou zahraniční akvizicí? Jen si představuju ten tlak od klubových bossů, když se vysoká investice stěhuje mezi náhradníky.

„Ve Slavii bylo tenkrát hodně lepších hráčů než Binič. Ten navíc makal na tréninku, jen když jsme dělali sprinty, jinak to flákal. Zatímco mladí kluci odmakali všechno. Tak proč by měl hrát Binič a ne Patrik Berger? Jenomže v publiku máte hodně blbců, kteří chtějí spíš vidět Biniče než Bergra, proto mě vždycky šíleně naštvalo, když František Ringo Čech a spol. při nástupu Bergrů, Šmicrů, Bejblů začali řvát Petržela ven! Já jsem byl spíš hrdý na to, že tihle mladí kluci můžou hrát a zvládnou to. Binič? To byl jen takový bonus – ukázat ho a zase schovat. Věděl jsem, že dělám správnou věc a neustoupil jsem. Vždy u mě hrají ti, kteří dobře trénují a mají na to. Jména mě absolutně nezajímají. V Rusku mi tahle zásada zjednodušila práci.“

Jakým způsobem?

„Všichni novináři mě po příchodu do Petrohradu vraždili ještě před začátkem soutěže. Říkali, že ty šílené tréninkové dávky hráči nemůžou vydržet. Ale já jsem je právě těmi šílenými tréninky dokázal zlomit. Byl jsem na ně přísný. Prosili české kluky, které jsem do týmu přivedl, aby jim poradili, co mají dělat, abych jim furt nenadával. Jenže velice brzy pochopili, že sice na ně řvu, ale že jsem férovej. Z prvního soustředění jsem vyhodil kapitána, protože měl nadváhu a nestíhal. Myslel si, že mu to bude stačit. Na druhé soustředění už nejel. Byl z toho hrozný skandál v novinách. Ale ne pro mě. Nezasloužil si být v nominaci, tak zůstal doma. I když byl matador.“

Stramaccioneho absolutně chápu

Do Sparty a Slavie dorazila nyní ze zahraničí také řada posil nad třicet let.

„Je to dvojsečný. Z jedné strany diváky i mě těší, že se něco začalo hýbat. Že sem začali chodit dražší hráči z ciziny. Ale z druhé strany vidíme, že jde většinou o hráče, které už nikdo ve vyspělém zahraničí nechce. Když jsem přišel do Ruska, byl Danny pracovitý, běhavý a výborný. Pak jsem ho viděl za Zenit v Lize mistrů a už to nebylo ono. I když pořád v týmu patřil k lepším. A teď má zářit ve Slavii?“

Champions League, po které všechny české kluby prahnou, je hlavně o rychlosti. Jdou tyhle letní nákupy s touhle skutečností dohromady?

„Nejdou, ale to je jen můj názor. Když se já jedu podívat někam na hráče, v první řadě mě zajímá, jak je starý. Pak si vyhodnocuju, co z něj ještě můžu dostat, a co ne. Když vidím talent, koupím ho a dám si s ním tu práci. Co uděláte se starším hráčem, který má v sobě zažité stereotypy? Proto jsem celý život toužil po tom mít v mužstvu mladé kluky, kteří mi budou růst před očima.“

Ale Altintop, Danny, Janko i Ben Chaim tvrdí, že nepřišli do Česka jen dohrát hvězdné kariéry.

„Já těmhle hráčům nevěřím. Podle mě budou zajímat sami o sebe, o svůj prospěch. Jinak by je Česko nevzrušovalo. Museli dostat dobré podmínky.“

Můžou pomoci zvýšit profesionalitu v kabině? Být příkladem?

„Jestli se budou chovat jako větší profesionálové než naši hráči? Zažil jsem i v druholigové Vlašimi kluky, kteří se už tehdy chovali jako stoprocentní profesionálové. Ať to byl Tonda Barák nebo Péťa Hronek. Na úrovni Slavie a Sparty by měli být už teď všichni profesionálové. A ne aby tam přinesl Altintop profesionalismus. Copak jde mezi neandrtálce?“

Andrea Stramaccioni se obklopil vlastním štábem. Chápete ho?

„Absolutně. Kdybych si tenkrát mohl přivést do Ruska takový štáb lidí, jak to teď mohl udělat on, bylo by pro mě všechno jednodušší. Já měl jen asistenta Vláďu Borovičku. Zaplaťpánbůh za něj, ale ten Ital jich má sedm. Uvidíme, jak si poradí s kluky. Má to rozhodně snazší.“

Budou trenéři z Itálie myšlenkovým obohacením pro české kouče?

„Můžou být. Taky jsem v Rusku pracoval jinak než domácí trenéři. I tihle kluci italský můžou přinést jiný pohled. Záleží, jakou mají sílu. Když se něco mění, musí to řídit trenér, který si něčím prošel a nemůže ho už jen tak něco překvapit. Kdybych měl soudit jen podle fotbalového životopisu italského trenéra Sparty, tak bych řekl, že ho tady překvapí ještě hodně věcí. Ale nechme se překvapit.“

