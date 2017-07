SEDM změn Slavie: Altintop se trápil, Ščuk kazil. Souček úlohu splnil

Halil Altintop

Halil Altintop dal z penalty první branku v sešívaném dresu • Foto Michal Beránek (Sport)

Nahradil: Josef Hušbauer

Od trenéra Jaroslava Šilhavého dostal velkou volnost, pohyboval se pod hrotovým útočníkem Murisem Mešanovičem, do obrany se příliš stahovat nemusel. Využil to ale jen v úvodu zápasu. To si připsal dvě výborná přenesení hry a následně s přehledem proměnil penalty. Jinak se ale trápil. Jednou namazal Teplicím do brejku, jindy nedotáhl nadějnou akci. Hodně kazil. Navíc se mu vůbec nedařily standardní situace, několikrát našel jen prvního bránícího hráče.