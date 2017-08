Ve Slavii není místo, Ščuka s Teclem chce Zlín. Řeší se to, říká Grygera

Do Borisova neletěli, zůstali v Praze. Není v tom ale žádné zranění, u záložníka Jasmina Ščuka a útočníka Stanislava Tecla se intenzivně řeší jejich budoucnost. Je dost možné, že oba v nejbližší době zamíří do Zlína! Pro účastníka Evropské ligy je jejich příchod aktuální prioritou. „Zájem o ně máme, řeší se to,“ uvedl včera manažer Fastavu Zdeněk Grygera.

První odehrál aspoň 79 minut proti Teplicím, druhý ani ťuk. U obou každopádně platí, že v nabitém kádru Slavie nejspíš dostanou svolení, aby si našli hostování. Jasminu Ščukovi a Stanislavu Teclovi už se varianty rýsují zcela přesně.

O oba borce hodně stojí Zlín, jenž nabízí slušné podmínky a podzimní zápasy ve skupině Evropské ligy. Kdo má na Moravu blíž? Je to tak nastejno, o chlup pravděpodobnější je dohoda se sedmadvacetiletým Bosňanem.

Do sobotního duelu s Brnem se to však uzavřít nejspíš nestihne, už vzhledem k pohárovému zaneprázdnění slávistického vedení. Defenzivní středopolař by se Zlínu šiknul už vzhledem k víkendovému zranění Petra Jiráčka. Takže potom na Dukle?

Podobný případ je šestadvacetiletý Tecl, jehož by vedení Fastavu tuze rádo vidělo na hrotu svého útoku. A to co nejdříve. Jenže odchovanec Jihlavy má také laso z Jablonce, kde působil před odchodem do Slavie.

Ve městě má zázemí, s malým dítětem se mu moc nechce harcovat přes celou republiku. Přesto je hráč údajně nalomený a už nedává Jablonci jasnou přednost jako ještě před pár dny. Pro jeho fotbalový progres je štace ve Zlíně s účastí v EL vhodnější.

Záleží na Slavii, jak rychle při obou jednáních kývne na dohodu. Dneska ji čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Borisově a i podle ní se bude červenobílý management rozhodovat. Je zřejmé, že kdyby „sešívaní“ prošli do play off a tím si na beton zajistili účast v pohárech přes celý podzim, chtěli by svůj kádr zužovat co nejméně. Přesto by nejspíš pustili Tecla i Ščuka.