Jihlava sehnala posilu. Přichází bek Miroslav Keresteš z Mladé Boleslavi

Dva zápasy, žádný gól a jediný bod. Plus upachtěný herní projev. Jihlava pod novým trenérem Ivanem Kopeckým zatím potvrzuje, proč je možná nejžhavějším adeptem na sestup. „Na to, abychom vyhráli, jsme toho předvedli málo,“ uznal stoper Jiří Krejčí po remíze se Slováckem.

Že to chce posily, je zřejmé. Jenže ekonomická situace klubu velké nákupy nedovolí. Podle informací isport.cz však přijde levý obránce Miroslav Keresteš (28) z Mladé Boleslavi. S týmem už začal trénovat a v pátek na Slavii bude k dispozici. V úterý by se měly doladit podmínky smlouvy.

„Mělo by to tak být, počítáme s ním,“ potvrdil dnes večer trenér Kopecký. „Víme, že nás čeká těžká sezona. Ale tým je na to zvyklý, zkušený. Jen tak se nepoloží. Nikde není napsáno, že nemůžeme porazit Plzeň nebo Slavii. Loni už jsme taky vypadali odepsaně a nakonec jsme se zachránili,“ podotkl kapitán Krejčí.



Výkon proti Slovácku byl špatný, bez invence v ofenzivě. Hosté měli k výhře blíž, ačkoliv také nepředvedli nic úchvatného.„Máme zkušenost, že tyhle zápasy jsou rozhodující z hlediska našeho dalšího působení v tabulce. Tři body jsme si ani nezasloužili. Na začátku jsme měli zajímavé centry, závary. Od 20. minuty ale bylo Slovácko v určitých pasážích rozhodně lepší,“ připustil kapitán Krejčí.