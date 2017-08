Stoch: Proč Slavia? Rozhodla vidina Ligy mistrů i blízkost domova

Je hotovo. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch přestupuje z tureckého Fenerbahce do pražské Slavie. U českého mistra podepsal dvouletou smlouvu, a dopadne li vše podle představ klubu, bude včas doplněn i do kádru pro play off Ligy mistrů proti APOELu Nikósie. Sám hráč už z tribuny sledoval vítězství nad Jihlavou 2:0.