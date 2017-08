Šilhavý: V kabině je větší přetlak, ale konkurence nás posílá dopředu

Video k článku 720p 360p <p>Slovenský reprezentant Miroslav Stoch přestupuje z tureckého Fenerbahce do pražské Slavie. U českého mistra podepsal dvouletou smlouvu, a dopadne li vše podle představ klubu, bude včas doplněn i do kádru pro play off Ligy mistrů proti APOELu Nikósie. </p> REKLAMA Stoch podepsal v Edenu. Rozhodla vidina Ligy mistrů i rodina, těším se do boje, hlásí VŠECHNA VIDEA ZDE

Z utkání odstoupili Jan Bořil, Simon Deli a Mick van Buren, jak to s nimi vypadá po zdravotní stránce?

„Bořil je v pořádku, jemu s Frydrychem jsme jen zápas rozdělili, protože oba dosud hráli všechna utkání. Mick van Buren měl pouze křeče. Deliho píchlo ve svalu, snad to nebude nic vážného. Pokud by se ukázal opak, bylo by to pro nás nepříjemné, museli bychom si poradit.“

Nezvažoval jste právě kvůli riziku zranění, že byste před těžkým zápasem proti APOELu nechal opory odpočívat?

„Chtěli jsme hlavně zápas nepodcenit. Vidíme, jak si vedou nováčci, Olomouc má šest bodů, s Ostravou jsme minule remizovali. Netroufnul bych si tedy tvrdit, že je nějaký soupeř v lize slabý, a proto bychom na něj měli sestavu šetřit.“

Jak jste byl spokojený s novou posilou Eduardem Sobolem? Jak hodnotíte hráčské doplnění do rozehrané kvalifikace o Ligu mistrů?

„Sobol zahrál velmi dobrý první zápas, mám z něj příznivý dojem. Co se týče příchodů, reagujeme na to, že nás čeká hodně zápasů. Doplňujeme tam, kde nás tlačí bota. V kabině je sice větší přetlak, možná i větší nervozita, ale konkurence nás posílá dopředu.“

Do jaké míry nejnovější posila Miroslav Stoch zapadá do koncepce Slavie?

„Skautovali jsme ho už dlouho, před půl rokem to nedopadlo, ale teď jsme se k tomu vrátili. Považuji ho za velmi kvalitního hráče, on sám se chce vrátit ze zahraničí a ukázat, že fotbal hrát nezapomněl.“

Sledovali jste i APOEL při kyperském Superpoháru. Co z jeho hry zjistili?

„Lehce jsme to probírali před dnešním zápasem, ale budeme teprve vše analyzovat a zjišťovat konkrétní věci. APOEL nechal v Superpoháru odpočívat své nejlepší hráče, takže to pro nás nebylo úplně čitelné, budeme čerpat spíš informace z 3. předkola, ve kterém vyřadil rumunský Vitorul.“

