Spor s trenérem Sparty! Frýdek neodjel na zápas do Brna, chce odejít

Člen širšího reprezentačního kádru neodcestoval se Spartou na sobotní ligový duel do Brna. "Ano, Martin Frýdek neodcestoval s týmem k ligovému utkání v Brně. A požádal klub, aby si mohl hledat nové angažmá," uvedl pro Aktualne.cz ředitel komunikace AC Sparta Praha Ondřej Kasík.

Frýdek je údajně nespokojený se svou rolí v týmu a požádal o uvolnění do jiného klubu, momentálně trénuje individuálně. "V případě, že klub oficiální nabídku obdrží, bude se jí společně s Martinem zabývat. Žádná taková v tuto chvíli není. V případě, že Martin Frýdek žádnou nabídku neobdrží, bude i nadále hráčem Sparty," uvedl na klubovém webu Kasík.

Pětadvacetiletý záložník se v minulém kole se Slováckem (1:0) nevešel do základní sestavy (na hřiště šel v 72. minutě místo Tala Ben Chaima) a chtěl vědět, jaká je jeho pozice v týmu.

Některé informace iSport.cz se shodují s tím, že trenér Andrea Stramaccioni sdělil po čtvrtečním tréninku Martinu Frýdkovi, že s ním počítá až jako s 15. hráčem a tudíž by nehrál pravidelně v základní sestavě.

Pětadvacetiletý záložník navíc není plně spokojený se svou pozicí, kdy často střídá posty a nemá jasně dané, na kterém místě by mohl s konkurencí bojovat. To je problém i vzhledem k české reprezentaci, do které by se Frýdek rád vrátil.

Server Aktualne.cz nabízí i druhou verzi, že italský kouč hráči sdělil, že patří mezi 15 hráčů, s nimiž počítá pro sestavu, nebo pozici střídajících hráčů. S tím však Frýdek není spokojený.

Frýdek patří ke sparťanským odchovancům, v probíhající sezoně naskočil do tří ze čtyř ligových zápasů. Minulou sezonu téměř celou vynechal kvůli zranění kolene, předtím se dostal i do reprezentace.