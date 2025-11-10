Předplatné

Shrnutí 15. kola iSport Fantasy: dominovali hráči Liberce. Mahmič a Novák počtvrté v ideální sestavě

Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločas
Daniel Vašulín se trefil do sítě Pardubic
Ermin Mahmič slaví gól do sítě Karviné
Filip Novák z Jablonce v utkání proti Spartě
Gesto Tomáše Chorého po druhém gólu v Plzni
6
Fotogalerie
Adam Papoušek
iSport Fantasy
V posledním kole před listopadovou reprezentační pauzou padlo 27 gólů a hned sedm hráčů zaznamenalo dvouciferný počet bodů. Trenéři s fotbalisty z Liberce, který porazil Karvinou vysoko 6:0, mohli být nadšení – právě Severočeši dominovali tomuto kolu. Sedm fotbalistů se dostalo do ideální jedenáctky vůbec poprvé v sezoně.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Ideální sestava

Dva hráči se do ideální jedenáctky kola probojovali už počtvrté, čímž dorovnali dosavadního lídra Michala Cupáka ze Zlína. Jde o Ermina Mahmiče z Liberce, který o víkendu získal 16 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola, a Filipa Nováka z Jablonce, jenž pokračuje ve výborné sezoně.

Před víkendem se spekulovalo, že Tomáš Chorý možná nenastoupí. Nakonec ale proti Plzni nechyběl v základní sestavě a Trenéři, kteří si ho ve svých týmech ponechali, udělali dobře – útočník Slavie totiž nasbíral výborných 13 bodů.

Poprvé se do ideální sestavy dostali Dalibor Večera, Peter Kareem, Vojtěch Stránský, Tomáš Ladra, Jan Zíka, zmiňovaný Tomáš Chorý a Lukáš Mašek.

Hodnota ideální sestavy byla 66,6 milionu a dohromady nasbírala 115 bodů.

Popularita

Adam Nenadál, člen Ligy Naruby a zástupce šéfredaktora deníku Sport, v minulém týdnu Trenérům poradil nákup Daniela Vašulína. A trefil se. Útočník Olomouce byl nejnakupovanějším fotbalistou minulého týdne. Do týmu si ho pořídilo 1130 Trenérů.

Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl Albion Rrahmani ze Sparty, jehož popularita klesla na 37 %. Přes 500 manažerů se rozhodlo prodat Matěje Vydru a dalších 335 ztratilo důvěru ve Vasila Kušeje ze Slavie.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 16. kolem se to dotkne například Ermina Mahmiče, Filipa Nováka či Toma Slončíka.

Uzávěrka 16. kola proběhne v sobotu 22. listopadu ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
