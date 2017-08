Plzeň spasila Limberského paráda. Jsem sváteční střelec, přiznal hrdina

Patří mezi sváteční střelce. Když se ale David Limberský trefí, stojí to za to. Plzeňská opora do utkání s Baníkem naskočila ve druhém poločase a zařídila vítěznou branku. Levý obránce Západočechů napřáhl v 64. minutě z velké dálky a rozjásal domácí fanoušky. Jeho centr předcházel i druhé gólové akci Vrbova souboru. Západočeši porazili ostravského nováčka nakonec 3:0 a jako jediný ligový tým v pěti odehraných kolech ještě neztratili ani bod.

Plzeň dlouho neúspěšně dobývala obranu Baníku. Ofenzivní snaha se míjela účinkem, územní převaze scházelo gólové vyjádření. Trenér Vrba zkraje druhého poločasu vyslal na plac Davida Limberského, který odpočíval na lavičce po vyčerpávající čtvrteční odvetě play off o Evropskou ligu s Larnakou.

Vrbovi se nasazení zkušeného borce bohatě vyplatilo. Limberský, jindy muž především pro poctivou defenzivní práci na levém kraji obrany, zařídil klíčový moment utkání. Šest minut po jeho příchodu na trávník mu Kopic nabil za vápno, plzeňský bek neotálel a prudce vypálil. Rána mu sedla, prudká, lehce tečovaná střela rozvlnila síť a odstartovala západočeskou cestu za třemi body.

„Měl jsem dvě myšlenky. První byla, že budu centrovat, ta druhá, že budu střílet. Rozhodl jsem se pro střelu, bylo to tam docela otevřené. Kopic to dal pod sebe, já to chtěl trefit do zadní části brány. Z gólu mám radost, protože jsem sváteční střelec,“ popsal svou trefu autor první plzeňské branky.

Svého svěřence chválil i Pavel Vrba. „Davida jsme tam dali proto, abychom vytvořili větší tlak ze zadní linie. Je to hráč, co směrem dopředu dokáže přinést nadstavbovou. V útočné fázi nám hodně pomohl,“ hodnotil plzeňský trenér.

„Limberský s Kolářem přinesli na hřiště velkou kvalitu, oba dva dali gól a jejich zkušenosti jsou vidět. Pazdera Limberského střelu jemně tečoval, jinak by to možná Vašek měl,“ ohlédl se za klíčovým momentem utkání ostravský trenér Radim Kučera. „Chtěli jsme využít toho, že Plzeň měla v nohách těžký čtvrteční zápas v Larnace. Jejich hráči přesto kvalitně pracovali s míčem a spíš si unavili nás, než abychom unavili my je,“ litoval.

Limberský se trefil naposledy 13. září 2015, kdy dvakrát rozvlnil síť v Příbrami. Oslavu jeho první branky mají asi všichni ještě v živé paměti – bylo krátce po obráncově kauze s řízením v opilosti, když v gólové euforii imitoval řízení volantu. Od klubu tehdy vyfasoval vysokou pokutu, navíc přišel o řidičský průkaz.

V duelu s Baníkem hrál Limberský hlavní roli. Jeho přesný centr levou nohou odstartoval i druhou plzeňskou gólovou radost, kdy míč dostal v 79. minutě do sítě Michael Krmenčík.

Plzeň je po pěti odehraných kolech jako jediné ligové mužstvo bodově stoprocentní. Do reprezentační pauzy se týmu půjde v dobrém rozpoložení – na druhou Slavii drží čtyřbodový náskok, oproti pokulhávající Spartě už vlastní dokonce o sedm bodů víc.

„Jsem rád, že po těžkém čtvrtku jsme zápas zvládli. Jdeme do reprezentační pauzy s tím, že máme za sebou velmi těžký srpen se spoustou odehraných utkání. V lize jsme uhráli patnáct bodů. Možná jsme si v Evropě přáli ještě víc, ale musíme si přiznat, že jsme asi dosáhli maxima,“ dodal Vrba.