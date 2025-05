Katarský sen versus outsider. Přechytračí Inter opět ve finále LM superpočítač?

Pohled na finalisty Ligy mistrů je na první pohled nezvyklý, dalo by se říct až osvěžující. Po čtyřech letech v něm není Manchester City či Real Madrid ani žádný jiný anglický či španělský tým. Chtíč a motivace? Na straně Interu i PSG obří. Francouzi ale přeci jen dychtí po ušaté trofeji déle – katarským majitelům se od převzetí klubu nepodařilo jmenovat pařížský celek králem Evropy. Jak tedy vidí finále superpočítač Opty?

Už je to patnáct let. José Mourinho dovedl Inter k triumfu Ligy mistrů a se slzami v očích se s klubem rozloučil. Skoro přesně o rok později odkoupil Qatar Sport Investements většinový podíl Paris Saint-Germain a začala nová éra fotbalu. Italské týmy spadly v ekonomické pyramidě dolu a i přes tři další účasti ve finále už si na ušatou trofej od sezony 2010 nesáhly.

Ale ani Francouzi. Katarské peníze se sice proměnily v domácí tituly a příležitosti nalákat hráče jako Ibrahimovič, Neymar, Messi či Mbappé, ale triumf v Lize mistrů nepřinesly. Tu nejdůležitější misi nezvládlo splnit ani šest koučů, ani drahé superhvězdy. Až sedmý trenér Luis Enriqué má s týmem plným technicky nadaných mladíků tu největší šanci doručit to, co chtěl Katar od roku 2011.

Jak ale naznačuje legendární obránce Philippe Lahm, nedá se říct, že by uplynulá pařížská dekáda nebyla úspěchem. „Katarští majitelé uspokojili svou ješitnost a po období, kdy si kupovali, koho chtěli, jsou známí po celém světě,“ myslí si bývalá opora Bayernu Mnichov a doplňuje: „Klub po odchodu hvězd prošel kulturní změnou a dokážu si představit, že v případě vítězství trofeje hned v prvním roce, by úspěch PSG pokračoval. Zato z Interu se sériový vítěz nestane, italská dominance z devadesátých let je hodně vzdálená.“

Čekání dlouhé 167 zápasů

Půjde zkrátka o finále, kdy bude případná prohra pro jakýkoliv tým hořká dvojnásob. Důvody Interu zmínil Lahm, šance, že se vyřazovacími boji v příštích letech opět probijí, je v bohaté evropské konferenci malá. Kolaps PSG by zase potvrdil cejch nenapravitelně poražených. V současnosti lze registrovat jen tři delší čekání na celkové vítězství v milionářské soutěži než pařížských 167 zápasů – u Arsenalu (211), Dynama Kyjev (185) a Atlética Madrid (176).

Dokončení katarského snu, tedy že se počítadlo přetočí před příštím ročníkem na nulu, ale nikdy nebylo blíž. Milánský celek je ve finále Ligy mistrů totiž jasným outsiderem. Superpočítač Opty vyhodnotil pravděpodobnost jeho triumfu na tuze malou – v 10 tisíci simulacích vyhráli Pařížané ve 45 % případů v základní hrací době, Inter jen ve 29 %.

To ale „Nerazzuri“ nemusí moc trápit. Jde o nejvyšší procentuální šanci, kterou jim Opta od osmifinálových bojů přidělila. Pro Bayernu byli na 27 %, proti Barceloně dokonce na 23 %. A stejně se pokaždé na konci usmíval italský stratég Simone Inzaghi. Role outsidera, který tipy superpočítače postaví na hlavu, zkrátka Interu vyhovuje.

„Víme, že hrajeme proti týmu s velkým statusem a velkou finanční silou. Ale my chceme být protagonisté. Ve sportu nesmíte být arogantní, ale ambiciózní. Arogance nikam nevede, zato ambice odráží pocit sounáležitosti a touze po vítězství,“ řekl prezident Interu Giuseppe Marotta.

Mnichovský svátek fotbalu dá tečku za evropskou sezonou 2024/25 a ať jej vyhraje jakýkoliv z klubů, půjde pro ně o zásadní událost, nikoliv další čárku na pažbě. „Finále Ligy mistrů nevyhraje ten nejsilnější tým, ale ten nejchytřejší,“ vzkázal potutelně Marotta.