Zlín zbrojí! Vrací se Vukadinovič, přijdou Mehanovič i Hronek

Posílit chtěli, to se vědělo. A teď to spustili naplno. Do Zlína míří tornádo, kvarteto osvědčených borců. Po třech venkovních ligových porážkách a s Evropskou ligou za dveřmi dochází na zkvalitnění kádru. První na forhontě je gólman Zdeněk Zlámal, jenž by se měl už dnes objevit na tréninku Fastavu. Následovat ho mají běhaví záložníci Hronek, Mehanovič a Vukadinovič, všechno hráči od prvoligové konkurence.

Zdeněk Zlámal

Bývalý brankář Olomouce či Liberce se do Zlína vrací po deseti letech. V Turecku vydržel rok, v Süper Lig nastoupil jen desetkrát. Po letním příchodu Francouze Rémyho Rioua z FC Nantes za milion eur vycítil, že si asi nezachytá. S Alanyasporem se domluvil na rozvázání smlouvy a Fastav po něm skočil. Měl by podepsat dvouletý kontrakt, připraven bude už po reprezentační pauze.

„Vyhovují nám jeho parametry, doplní stávající dvojici Dostál, Švenger. Jsem si teď jistější, kdyby se někomu z nich něco stalo,“ uvedl zlínský manažer Zdeněk Grygera. „Uvidíme, jak na tom bude, dlouho nechytal. S našimi brankáři jsem o jeho příchodu mluvil,“ dodal.

Petr Hronek

O chystaném přestupu jihlavského záložníka deník Sport informoval v předchozích dnech. Už ho nic nezhatí, nejpozději do zítřka bude oficiálně potvrzen. Běhavý Hronek sice měl na Vysočině smlouvu až do zimy příštího roku, ale laso ze Zlína uvítal.

Má vyšší ambice než zápolit každou sezonu o udržení. Kouč Páník ho může využít na pozici pod hrotem či obou krajích zálohy. „Do středy by to mělo být dotažené,“ potvrdil Grygera.

Vukadin Vukadinovič

V létě ho Zlín prodal za 16 milionů do Sparty, teď ho bude mít zpátky. Hostování srbského rychlíka je údajně těsně před uzavřením, jen ho musí pražský klub odklepnout. K tomu dojde snad dnes.

Samotný hráč o návrat stojí, chce zase pravidelně nastupovat. Počítá se s tím, že by ho trenér Páník využíval hlavně na hrotu útoku. „Máme o něj zájem,“ řekl Grygera. Padl naopak příchod útočníka Lukáše Juliše, jenž by měl zůstat v kádru Sparty či posílit Teplice.

Mirzad Mehanovič

Včera rozvázal spolupráci s Jabloncem a ihned získal jiné angažmá v HET lize. Bosenský šikula měl nabídku z Liberce, ale podle zdrojů Sportu bere i kvůli Evropské lize moravskou variantu.

Fastav s ním byl v kontaktu delší dobu. Na dohodu dojde nyní, kdy Mehanoviče naštvalo poločasové střídání právě v utkání se Zlínem a dál už nechtěl v klubu působit.