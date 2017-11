Kouč Bohemians Hašek: Jsem rád, že naše rodiny nejsou ve stresu

Jednadvacet bodů, šesté místo v tabulce a výtečně zmáknuté utkání v Mladé Boleslavi (2:1). Pražští Bohemians přehazují body vidlemi a jejich trenér Martin Hašek si pochvaluje pozitivní atmosféru v celém klubu. „Kdybychom měli o několik bodů míň, tak budeme docházet do stresového prostředí. Ve stresu by byla moje rodina, lidi v klubu, jejich rodiny, rodiny hráčů. Takhle je to mnohem lepší,“ pochvaloval si po druhém venkovním vítězství v sezoně.

Jak jste utkání viděl?

„Před zápasem jsme měli osmnáct bodů, hráli jsme se soupeřem, který byl v tabulce naším sousedem a měl o bod méně. Věděli jsme, že když neprohrajeme, udržíme si ho za sebou. A zároveň, pokud vyhrajeme, překročíme svoji dvacetibodovou magickou hranici. Jsem rád, že se nám povedlo splnit ten náročnější úkol. První poločas byl ale dost průměrný, pro diváka nezajímavý. Přinesl spoustu osobních soubojů, málo střel, žádné šance. Mentálně jsme se dostali do zápasu až někdy v 15. minutě. I tak jsme nebyli vůbec nebezpeční. Po změně stran jsme ale začali hrát jinak. Byli jsme nebezpeční, zrychlili jsme přechod do útoku a zkvalitnili jsme hru. Povedlo se nám střídání. Reiter nám dodal rychlost, tím se odšpuntoval i Nečas. Vzadu jsme to zvládali bez problémů. Jsem velmi spokojený. Je to pro nás druhá venkovní výhra v sezoně. Minulou sezonu se nám to povedlo jen jednou.“

Obě branky jste dali po rychlých průnicích mezi stopery. Byl to taktický záměr, kterým jste chtěli rozklížit obranu Mladé Boleslavi?

„Ano, chtěli jsme presovat. Chtěli jsme po ztrátě míče presovat, donutit soupeře jít do rizika, třeba přihrávkou na střed. Tu získat a vyrazit do přečíslení. Nebo je donutit nakopávat, balony sebrat a akci rychle sehrát, protože jsme věděli, že soupeř ve středu obrany není rychlý. A my naopak rychlých hráčů máme. Když se mají jejich stopeři otáčet, tak nestačí obratnostně ani rychlostně. Přesně z těchto dvou situací jsme skórovali.“

Zápas rozhodl Jakub Nečas. Hráč, který se v sezoně ještě netrefil. Překvapila vás drzost, s jakou celou akci provedl?

„Byl jsem šťastnej za něj. Kuba je rychlý, obratný, takový vrtkavý. Když o něj Boleslav ztratila zájem, hned jsem věděl, že ho chci. Je to přesně hráč pro nás. Sice mu to tam tolik nepadá, ale pořád pracuje. Proti Boleslavi jen potvrdil svůj potenciál. Když zachová v koncovce klid, je skvělý. Pomohlo mu i to, že v půlce začalo pršet. V ten moment bylo hřiště rychlejší, což jemu, ale třeba i Reiterovi, vyhovuje. Jen mě zajímá, zda to chtěl Kuba takhle hezky proměnit. Ještě se ho na to zeptám. Sám to vidím tak padesát na padesát.“

Máte jednadvacet bodů. Jedete nad plán?

„Znovu opakuji, překonali jsme svoji magickou dvacetibodovou hranici, ale ještě to pro nás nic neznamená. Ke klidné záchraně nám pár bodů zbývá. Bohemka měla jednou po podzimu čtyřiadvacet bodů, přesto na jaře sestoupila. Proto máme pokoru a budeme dál tvrdě pracovat. I když přiznávám, že atmosféra v klubu a na každém tréninku je pozitivní. Všichni se těšíme se do práce. Kdybychom měli o několik bodů míň, tak budeme docházet do stresového prostředí. Ve stresu by byla moje rodina, lidi v klubu, jejich rodiny, rodiny hráčů. Takhle je to mnohem lepší.“