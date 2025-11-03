Předplatné

Slovácko bez trenérského štábu, Kameník skončil. Osloví klub po Radovi i Koubka?

SESTŘIH: Slovácko - Liberec 0:3. Domácí nedali gól už čtyři utkání v řadě a zůstávají poslední • Zdroj: iSport.cz
Trenér Jan Kameník ze Slovácka
Zleva Patrik Dulay z Liberce a Jiří Hamza ze Slovácka
Fanoušci Slovácka při utkání proti Spartě
Michal Koštuřík
Chance Liga
Rozhodnuto. Porážku s Libercem 0:3 a poslední místo v tabulce Chance Ligy odnesl kouč Slovácka Jan Kameník a jeho nejbližší spolupracovníci v čele s asistentem Richardem Dostálkem. Už v sobotu večer bylo víceméně jasné, že realizační tým v tomto složení skončí. V pondělí ráno se to potvrdilo. Klub nyní hekticky shání nového trenéra. Doyen Petr Rada z rodinných důvodů nabídku musel odmítnout. Dá se očekávat, že jako další bude osloven Miroslav Koubek.

Je to neuvěřitelné, ale Radoslav Kováč se svým Libercem nepřímo odvolal třetího kouče Slovácka v řadě. Po loňské porážce 0:4 na severu Čech byl odvolán Roman West, na jaře po stejném výsledku i Ondřej Smetana. A tentokrát došlo na Jana Kameníka, jehož svěřence Slovan vyškolil v Uherském Hradišti 3:0.

Kameník převzal tým teprve před sezonou, předtím úspěšně vedl ve druhé lize Vyškov. Mezi elitou se mu ale nevedlo. Mužstvo nehrálo atraktivní fotbal, a byť remizovalo třeba v Plzni a se Spartou, fanoušci se většinou při zápasech nebavili. Také jich ubývalo. V sobotu nedorazily na stadion ani dva tisíce lidí.

Nový kouč povede Slovácko poprvé v sobotu v Hradci Králové. Bude to Miroslav Koubek, jenž nedávno ukončil štaci v Plzni? Údajně není moc velká šance, že by nabídku přijal. Varianta s příchodem Romana Skuhravého, naposledy kouče Košic, prý není na stole. I když v klubu funguje jeho bratranec Tomáš.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
