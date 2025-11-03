Slovácko bez trenérského štábu, Kameník skončil. Osloví klub po Radovi i Koubka?
Rozhodnuto. Porážku s Libercem 0:3 a poslední místo v tabulce Chance Ligy odnesl kouč Slovácka Jan Kameník a jeho nejbližší spolupracovníci v čele s asistentem Richardem Dostálkem. Už v sobotu večer bylo víceméně jasné, že realizační tým v tomto složení skončí. V pondělí ráno se to potvrdilo. Klub nyní hekticky shání nového trenéra. Doyen Petr Rada z rodinných důvodů nabídku musel odmítnout. Dá se očekávat, že jako další bude osloven Miroslav Koubek.
Je to neuvěřitelné, ale Radoslav Kováč se svým Libercem nepřímo odvolal třetího kouče Slovácka v řadě. Po loňské porážce 0:4 na severu Čech byl odvolán Roman West, na jaře po stejném výsledku i Ondřej Smetana. A tentokrát došlo na Jana Kameníka, jehož svěřence Slovan vyškolil v Uherském Hradišti 3:0.
Kameník převzal tým teprve před sezonou, předtím úspěšně vedl ve druhé lize Vyškov. Mezi elitou se mu ale nevedlo. Mužstvo nehrálo atraktivní fotbal, a byť remizovalo třeba v Plzni a se Spartou, fanoušci se většinou při zápasech nebavili. Také jich ubývalo. V sobotu nedorazily na stadion ani dva tisíce lidí.
Nový kouč povede Slovácko poprvé v sobotu v Hradci Králové. Bude to Miroslav Koubek, jenž nedávno ukončil štaci v Plzni? Údajně není moc velká šance, že by nabídku přijal. Varianta s příchodem Romana Skuhravého, naposledy kouče Košic, prý není na stole. I když v klubu funguje jeho bratranec Tomáš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu