Nadšený Jarolím po výhře nad Spartou: Byli jsme fotbaloví. I za cenu rizika. Co Singhateh?
Plaší nostalgické vzpomínky fanoušků MFK na úspěšnou éru svého předchůdce Martina Hyského. Po zápase se Spartou (2:1) se skandovalo také jméno Marka Jarolíma (41), který prožívá snový rozjezd angažmá v Karviné. Tři ligové zápasy, sedm bodů a k tomu postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes Slovácko. Wow! „Jsme nadšení, jak jsme se prezentovali. Kluci ukázali, co v nich je,“ radoval se kouč po pokoření velkoklubu z Letné.
Narodil se v Olomouci, ale fotbalově vyrostl ve Spartě. A skvělou příležitost porazit Letenské nepropásl. Pro Marka Jarolíma jde o dosud největší triumf v krátké trenérské kariéře. Chutná o to víc, že se mu to povedlo na lavičce provinční Karviné. Navíc po výborném výkonu celého týmu. „Je za tím hodně práce,“ upozornil nový karvinský kouč.
Co na to všechno říkáte?
„Skvělá práce, plný stadion. Díky fanouškům. Klidně můžou lidé přijít i na jiného soupeře než je Sparta. Je to zároveň výzva. Klukům energie z tribun strašně moc pomáhá. Byl to důležitý moment zápasu. Bylo to fakt domácí prostředí se vším všudy. Když jsme zahazovali šance, měl jsem obavy, jestli nás to nevytrestá. Ale týmu se naopak zvyšovalo sebevědomí. Hráči cítili, že jsou nebezpeční. Měli jsme dvacet střel, což je skvělé. Jsme trenéři, ale i fanoušci ofenzivního fotbalu.“
Jaké byly opěrné body vašeho taktického plánu?
„Troufnu si říct, že jsme Spartu s velkou individuální kvalitou dostali do situací, které jí nevoněly. Byli jsme velice aktivní, fotbaloví. I za cenu velkého rizika. Naši stopeři hráli jeden na jednoho, na vysoce kvalitní hráče. Sekundoval jim ze středu Labas (Labík). Obrovská pochvala všem. Navíc nám to přineslo tři body, čehož si strašně moc vážím. Za kluky jsem strašně rád. Musíme jít ale dál, pracovat s pokorou a držet si určitý standard.“
Pochválíte pravého beka Aboubacara Traorého, autora prvního gólu?
„Jsem z něj od našeho příchodu nadšený. Nejdřív nám pomohl i na stoperu. Zhostil se toho pohodově. Bezstarostně, ale zodpovědně. Je věčně usměvavý kluk, výborně nastavený. Jde z něj dobrá energie. Cítíte, že je na hřišti strašně rád. Chce hrát, nabízí se. Tohle je pro něj zasloužená odměna. Prostě super. Budeme se snažit ho dál posouvat a pečovat o něj, aby naplnil potenciál.“
Proč nebyl na soupisce tahoun Ebrima Singhateh?
„V Mladé Boleslavi utrpěl zranění. Už se mi stalo několikrát, že dobrý zápas přinese nějakou oběť v podobě ztráty důležitého hráče. Měl natažený sval, ale už je v hlídaném tréninku. Věřím, že se od příštího týdne se zapojí a bude brzy zpátky. Šigi (Samuel Šigut) to zvládl skvěle. Nechali jsme ho tam do posledního vykapání. Teď čekáme, že ho asi pár dnů neuvidíme. (úsměv) Regenerace je u rychlostních hráčů delší.“
Výborný byl i veterán Jiří Fleišman, co?
„On je stejný ročník jako já. (úsměv) Odehrál to fakt skvěle. I směrem do ofenzivy. Je neuvěřitelný, co fotbalu obětuje. Na stadionu je první a skoro poslední odchází. Má výborný charakter, pokoru. My trenéři se učíme i od hráčů. Zrovna od Flajšiho se dá vzít hodně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu