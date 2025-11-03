Předplatné

Nadšený Jarolím po výhře nad Spartou: Byli jsme fotbaloví. I za cenu rizika. Co Singhateh?

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • Zdroj: isportTV
Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
Pavel Kadeřábek a Lukáš Haraslín si s fanoušky vyříkávají porážku v Karviné
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Brian Priske po porážce v Karviné
Zklamaný kapitán Sparty Lukáš Haraslín
Euforie na karvinské lavičce
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
28
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Plaší nostalgické vzpomínky fanoušků MFK na úspěšnou éru svého předchůdce Martina Hyského. Po zápase se Spartou (2:1) se skandovalo také jméno Marka Jarolíma (41), který prožívá snový rozjezd angažmá v Karviné. Tři ligové zápasy, sedm bodů a k tomu postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes Slovácko. Wow! „Jsme nadšení, jak jsme se prezentovali. Kluci ukázali, co v nich je,“ radoval se kouč po pokoření velkoklubu z Letné.   

Narodil se v Olomouci, ale fotbalově vyrostl ve Spartě. A skvělou příležitost porazit Letenské nepropásl. Pro Marka Jarolíma jde o dosud největší triumf v krátké trenérské kariéře. Chutná o to víc, že se mu to povedlo na lavičce provinční Karviné. Navíc po výborném výkonu celého týmu. „Je za tím hodně práce,“ upozornil nový karvinský kouč.

Co na to všechno říkáte?
„Skvělá práce, plný stadion. Díky fanouškům. Klidně můžou lidé přijít i na jiného soupeře než je Sparta. Je to zároveň výzva. Klukům energie z tribun strašně moc pomáhá. Byl to důležitý moment zápasu. Bylo to fakt domácí prostředí se vším všudy. Když jsme zahazovali šance, měl jsem obavy, jestli nás to nevytrestá. Ale týmu se naopak zvyšovalo sebevědomí. Hráči cítili, že jsou nebezpeční. Měli jsme dvacet střel, což je skvělé. Jsme trenéři, ale i fanoušci ofenzivního fotbalu.“ 

Jaké byly opěrné body vašeho taktického plánu?
„Troufnu si říct, že jsme Spartu s velkou individuální kvalitou dostali do situací, které jí nevoněly. Byli jsme velice aktivní, fotbaloví. I za cenu velkého rizika. Naši stopeři hráli jeden na jednoho, na vysoce kvalitní hráče. Sekundoval jim ze středu Labas (Labík). Obrovská pochvala všem. Navíc nám to přineslo tři body, čehož si strašně moc vážím. Za kluky jsem strašně rád. Musíme jít ale dál, pracovat s pokorou a držet si určitý standard.“

Pochválíte pravého beka Aboubacara Traorého, autora prvního gólu?
„Jsem z něj od našeho příchodu nadšený. Nejdřív nám pomohl i na stoperu. Zhostil se toho pohodově. Bezstarostně, ale zodpovědně. Je věčně usměvavý kluk, výborně nastavený. Jde z něj dobrá energie. Cítíte, že je na hřišti strašně rád. Chce hrát, nabízí se. Tohle je pro něj zasloužená odměna. Prostě super. Budeme se snažit ho dál posouvat a pečovat o něj, aby naplnil potenciál.“

Proč nebyl na soupisce tahoun Ebrima Singhateh?
„V Mladé Boleslavi utrpěl zranění. Už se mi stalo několikrát, že dobrý zápas přinese nějakou oběť v podobě ztráty důležitého hráče. Měl natažený sval, ale už je v hlídaném tréninku. Věřím, že se od příštího týdne se zapojí a bude brzy zpátky. Šigi (Samuel Šigut) to zvládl skvěle. Nechali jsme ho tam do posledního vykapání. Teď čekáme, že ho asi pár dnů neuvidíme. (úsměv) Regenerace je u rychlostních hráčů delší.“

Výborný byl i veterán Jiří Fleišman, co?
„On je stejný ročník jako já. (úsměv) Odehrál to fakt skvěle. I směrem do ofenzivy. Je neuvěřitelný, co fotbalu obětuje. Na stadionu je první a skoro poslední odchází. Má výborný charakter, pokoru. My trenéři se učíme i od hráčů. Zrovna od Flajšiho se dá vzít hodně.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů