Uchenna byl na hraně, Priske ho kvůli žluté střídal. Měl jít ven, tvrdil expert
Nebylo žádné překvapení, že pro Emmanuela Uchennu skončil nedělní zápas proti Karviné (1:2) už po první půli. Stoper pražské Sparty hrál od páté minuty se žlutou kartou a navíc po dalším střetu s krajanem Emmanuelem Ayaosim na polovině hřiště si koledoval o možné vyloučení.
Ayaosi zůstal dlouho ležet na trávníku, svíjel se v bolestech. V ten moment muselo Uchennovi pořádně zatrnout. Dokonce Peter Vindahl na něj okamžitě křičel, později za ním ještě přišel a jasným gestem mu naznačil: „Brzdi, nebo jdeš ven!“
To moc dobře věděl i trenér Brian Priske. Proto Uchennu nahradil levonohým obráncem Jaroslavem Zeleným, který se rozcvičoval na hřišti okamžitě po konci prvního poločasu. „Bylo to logické střídání, protože měl žlutou kartu. A potom tam od něj byly další fauly a situace. Potřeboval jsem tým a hráče ochránit,“ podotkl Priske.
Ke spornému zákroku došlo ve 40. minutě. Dlouhý balon po souboji záložníka hostů Siverta Mannsverka s Abdallahem Gningem propadl až k dvojici Uchenna a Ayaosi. Sparťan měl sice k balonu blíž, ale ofenzivní hráč Karviné se před něj dostal a schytal kopanec do zad.
Mikolanda: Měl jít ven
„Nevím, nedokážu to posoudit,“ reagoval Priske na to, jestli Uchenna mohl dostat další žlutou kartu. Zato expert Petr Mikolanda ve studiu televizní stanice Oneplay Sport měl jasno: „Tohle bylo samo o sobě na žlutou, už měl jít ven.“
Uchenna nastoupil v základní sestavě proti Karviné poprvé od zápasu se Slováckem (0:0). „Cítil jsem, že jsme neodehráli perfektní zápas proti Slovácku ani Rijece, a že je potřeba nová energie,“ vysvětlil Priske po úterním utkání s Bohemians (2:1), proč hrál Jakub Martinec.
Tentokrát byli na hřišti oba. A tak Uchenna musel ustoupit na levou stranu stoperské trojky, kde čelil Ayaosimu. Nigerijec se přes něj dvakrát dostal do zakončení, dokonce hlavou trefil tyč. Obecně mu dělal velké potíže, což byl důvod první žluté karty. Uchenna ho tvrdě dohrál už v páté minutě. A když byl důrazný i podruhé, mohl být rád, že zůstal v kabině až o přestávce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu