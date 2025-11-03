Předplatné

Shrnutí 14. kola iSport Fantasy: Zazářili útočníci a bek Slavie. Souaré novým tahounem

Jak vypadá ideální sestava 14. kola iSport Fantasy?
Jak vypadá ideální sestava 14. kola iSport Fantasy?
Plzeňská euforie po vítězné brance
Plzeňská euforie po vítězné brance
Souboj před brankou Hradce Králové
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové v akci
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové
Pavel Kadeřábek a Lukáš Haraslín si s fanoušky vyříkávají porážku v Karviné
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
26
Adam Papoušek
Chance Liga
Čtrnácté kolo většině Trenérů příliš radosti nepřineslo. Více než 14 tisíc manažerů totiž získalo v průměru pouhých 28 bodů. Druhé nejslabší kolo iSport Fantasy v dosavadní sezoně. Po dvou zástupcích v ideální sestavě kola mají Hradec Králové, Liberec a Zlín.

Ideální sestava

Dva hráči se do nejlepší jedenáctky kola dostali už potřetí. Jmenovitě Ermin Mahmič z Liberce, který o víkendu zapsal 9 bodů, a Cheick Souaré z Plzně, který pod Hyským pravidelně boduje. V posledních třech zápasech postupně nasbíral 6, 5 a 8 bodů.

Nejproduktivnějším fotbalistou víkendu byl Tomáš Vlček ze Slavie. Proti Baníku vstřelil gól, zapsal čisté konto a dohromady nasbíral excelentních 13 bodů.

Video placeholder
Takhle Slavia zlomila Baník i střelecký půst

Poprvé se do ideální sestavy dostali Zadražil, zmiňovaný Vlček, Bartošák, Traoré, Kolářik a Krollis.

Hodnota ideální sestavy byla 63,4 milionu a nasbírala 110 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Vojtěch Patrák, Prince Kwabena Adu a Amar Memič. Záložník Pardubic Trenérům doručil ale jen 3 body, Memič o bod méně. Produktivní byl pouze Adu se 6 body.

Nejprodávanějším fotbalistou byl Jiří Sláma z Olomouce, jehož popularita klesla na 17 %. Přes 400 manažerů se rozhodlo prodat Matěje Vydru a dalších 384 ztratilo důvěru v Michala Hlavatého z Liberce.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 15. kolem se to dotkne například Ermina Mahmiče, Aboubacara Traorého či Tomáše Vlčka.

Uzávěrka 15. kola proběhne v sobotu 8. listopadu ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

