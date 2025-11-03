Shrnutí 14. kola iSport Fantasy: Zazářili útočníci a bek Slavie. Souaré novým tahounem
Čtrnácté kolo většině Trenérů příliš radosti nepřineslo. Více než 14 tisíc manažerů totiž získalo v průměru pouhých 28 bodů. Druhé nejslabší kolo iSport Fantasy v dosavadní sezoně. Po dvou zástupcích v ideální sestavě kola mají Hradec Králové, Liberec a Zlín.
Ideální sestava
Dva hráči se do nejlepší jedenáctky kola dostali už potřetí. Jmenovitě Ermin Mahmič z Liberce, který o víkendu zapsal 9 bodů, a Cheick Souaré z Plzně, který pod Hyským pravidelně boduje. V posledních třech zápasech postupně nasbíral 6, 5 a 8 bodů.
Nejproduktivnějším fotbalistou víkendu byl Tomáš Vlček ze Slavie. Proti Baníku vstřelil gól, zapsal čisté konto a dohromady nasbíral excelentních 13 bodů.
Poprvé se do ideální sestavy dostali Zadražil, zmiňovaný Vlček, Bartošák, Traoré, Kolářik a Krollis.
Hodnota ideální sestavy byla 63,4 milionu a nasbírala 110 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Vojtěch Patrák, Prince Kwabena Adu a Amar Memič. Záložník Pardubic Trenérům doručil ale jen 3 body, Memič o bod méně. Produktivní byl pouze Adu se 6 body.
Nejprodávanějším fotbalistou byl Jiří Sláma z Olomouce, jehož popularita klesla na 17 %. Přes 400 manažerů se rozhodlo prodat Matěje Vydru a dalších 384 ztratilo důvěru v Michala Hlavatého z Liberce.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 15. kolem se to dotkne například Ermina Mahmiče, Aboubacara Traorého či Tomáše Vlčka.
Uzávěrka 15. kola proběhne v sobotu 8. listopadu ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu