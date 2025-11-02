Fanoušek jako hvězda United dál čeká a jeho vlasy rostou. Po remíze věří: Pět výher přijde
Některé výkony fotbalistů Manchesteru United pod Rúbenem Amorimem z poslední doby jsou nadějné, další z dřívějška by se daly označit za vlasy vstávající, pro jednoho věrného fandu má tenhle obrat až nečekaně doslovný význam. Když Red Devils v říjnu 2024 remizovali 1:1 na půdě Aston Villy, na konci truchlivé éry, či spíš etapy trenéra Erika ten Haga, který byl o tři týdny později odvolán, rozhodl se Frank Ilett, celoživotní oddaný příznivec Rudých ďáblů, pro zvláštní slib: nenechá se ostříhat, dokud tým nevyhraje pět utkání v řadě. Zatím nejdelší série tří výher skončila sobotní remízou 2:2 v Nottinghamu.
Už to vypadalo, že si bude moci udělat rezervaci na kadeřnické křeslo, jenže United po výhrách nad Sunderlandem, Liverpoolem a Brightonem opět zakopli.
„Nebudu lhát, cítím se po dnešku zlomený,“ reagoval Frank Ilet po remíze. Jeho vysněná série začíná od nuly. Okamžitě ovšem začal zkoumat, kdy by se mohla uzavřít. „Cítím optimismus." Příští možné datum na ostříhání je nyní 8. prosince. Dočká se po 429 dnech? Ve čtvrtém a pátém zápasu čekají momentálně poslední dva týmy Premier League: West Ham a Wolverhampton.
Jeho příběh už tak vzbudil pozornost. Dá se říct, že se postupem času stal jednou z hvězd United. „Chtěl jsem jen udělat něco, co by lidi v téhle těžké době trochu pobavilo, ale opravdu jsem nečekal, že to potrvá tak dlouho,“ říká 29letý muž žijící ve Španělsku pro The Athletic už před začátkem této série.
A jeho porost? To je příběh sám o sobě. Z původního krátkého sestřihu vyrostla obří kudrnatá hříva, nafouklá do afro účesu připomínajícího zvětšenou verzi legendární kštice Marouane Fellainiho. Jenže zatímco belgický záložník ji nosil na hřišti jako poznávací znamení, Ilett s ní zápasí pod žhavým valencijským sluncem, které mu den co den praží do čela.
I díky tomu, že je bez holičské úpravy už víc jak rok, se stal virálním hitem. Udržování jeho dvacet centimetrů dlouhého afro účesu je v horku náročné – často trvá celé hodiny, než vlasy uschnou, a aby je zkrotil, musí používat čelenky a krémy na kudrny.
Poté, co nejprve vybral peníze pro Mind UK, charitativní organizaci zaměřenou na duševní zdraví, splnil Ilett svůj první cíl a pustil se do další sbírky, tentokrát pro The Little Princess Trust. Vlasy, které tak zarputile nechává růst, plánuje darovat na výrobu paruk pro mladé pacienty s rakovinou.
„Věřte tomu nebo ne, ty moje ještě nejsou dost dlouhé na to, abych je mohl věnovat. Pokud by výzva skončila dřív než později, chtěl jsem mít jistotu, že jim nějak pomůžu, ať se stane cokoli,“ vysvětlil.
Navzdory čím dál namáhavější péči o hřívu zůstává neochvějný. „Jsem odhodlaný pokračovat, jak dlouho to bude trvat,“ ujistil.
Otázkou je, kdy konečně pocítí sladkou úlevu, až se mu k hlavě přiblíží nůžky. Sáhli jsme proto po datech, abychom nastínili, kolik času možná zbývá do prvního šmiknutí.
Ani Fergusonovi série s výhrami moc nešly
Na Ilettovu obranu je fér dodat, že výzva, jakkoli se dnes jeví všelijak, nebyla původně nesmyslná. Jak sám připomněl, United dokázali poskládat pět výher za sebou v únoru 2024, když na Kenilworth Road porazili Luton Town 2:1. V minulé sezoně se pětizápasovou šňůrou mohlo pochlubit hned půl ligy, což byl rekordní počet, zatímco obvyklý průměr se pohybuje kolem 25 procent.
Pro ty, kdo mají slabost pro kuriózní spojení frekvence návštěv kadeřníka a schopnosti týmů Premier League řetězit úspěšné série, byl Manchester United dlouhá léta jistotou. Celkem posbírali 58 pětizápasových řad a i v období po siru Alexi Fergusonovi, kdy už klub čelí drsnějším časům, bez ní neuzavřeli ani jednu sezonu, s výjimkou té minulé.
Nejdelší mezera mezi tříbodovými cykly Red Devils je paradoxně spjatá s jejich největší slávou: od roku 1996 až do 30. ledna 1999, celých 902 dní, nedotáhli žádnou sekvenci pěti skalpů v řadě. Čekání uťal až výjezd do Charltonu (v sezoně, kdy ovládli všechno a dobyli památný treble).
Navzdory téhle raritě se Fergusonovy party probíjely k salvě pěti vítězství zhruba každých 26 utkání, což legendárního Skota řadí na čtvrté místo mezi trenéry Premier League. Statistiky se tu počítají podle průměru, proto se do čela vyšvihli i ti, kteří za sebou mají jen krátký úsek v Anglii. Vede dvojice Enzo Maresca a Pep Guardiola, třetí je Arne Slot. A drobná ironie? Jde o vlasově nejúspornější kouče s účesy… spíš minimalistickými.
Jenže mít špičkového manažera nebo top tým ještě nic nezaručuje. Fakt, že Tottenham i Wolves si v minulém ročníku připsali pět zářezů na opasek, přestože skončili pod United, zatímco druhý Arsenal nikoli, jen podtrhuje, jak vrtkavý a náhodný tenhle úspěch vlastně je.
Úlovky Spurs ukázaly, jaký náskok může dodat pohárová soutěž. Jejich pětizápasový sled přiživily tři vložené duely: výhra 2:1 v Ligovém poháru nad druholigovým Coventry a triumfy v Evropské lize proti ázerbájdžánskému Karabachu a maďarskému Ferencvárosu. Pro kluby Premier League je střet s menšími soupeři často jako zadarmo přiložený schod do kopce.
Platilo to i pro United. Jejich poslední šňůra v sezoně 2023/24 se rozjela hladkým přemožením čtvrtoligového Newportu ve 4. kole FA Cupu. Teď ale žádný pohárový polštář nemají – šokující prohra s Grimsby Town z League Two a absence evropských duelů je o tuhle výhodu připravily.
Ilett si ten rozdíl uvědomuje. „Míň utkání znamená míň šancí, aby to vyšlo,“ přikývl, až mu kudrliny poskakovaly jako na trampolíně, a připustil, že čistě v Premier League je podobnou sérii mnohem těžší uhrát. Statistika je neúprosná: Rudí ďáblové to zvládli jen šestkrát za poslední dekádu.
Optimismus mu ale nechybí. Stojí za svým trenérem i v době, kdy na něj tlačí fanoušci i média. „Upřímně věřím, že nejsme tak daleko od vítězství, jak si lidé myslí,“ prohlásil s nadějí.
Frank Ilett má v hlase má nakažlivé nadšení. „Zaplavily mě pozitivní zprávy. Lidi to celé sblížilo takovým zvláštním, ale hezkým způsobem,“ usmál se a afro se mu rozvlnilo jako mořská bóje.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|5
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|6
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|7
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|8
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|14
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup