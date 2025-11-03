Předplatné

Skvělý plzeňský host, Horejšův klíčový tah, klenot v Karviné. Gratulace zejména na Moravu!

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • Zdroj: isportTV
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Plzeňská euforie po vítězné brance
Souboj před brankou Hradce Králové
Pardubice se s Duklou rozešly smírně 1:1
Michal Kvasnica
Chance Liga
Každé pondělí najdete na stránkách tištěného deníku Sport známkování hráčů Chance Ligy. Redaktoři na stadionech hodnotí jejich výkony v uplynulém kole od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší), nově jsou na iSportu hráči právě podle známek rozděleni i do rubrik. Kdo exceloval a kdo naopak raději na víkend bude chtít zapomenout? Který zápas byl nejatraktivnější a jak vypadá nejlepší sestava 14. kola? Gratulace míří zejména do Olomouce, Karviné a Zlína!

Muž kola

Daniel Vašulín (9)
Sigma Olomouc

Sigmo, startuj vrtulník a hned jednej s plzeňským bossem Adolfem Šádkem o trvalém vykoupení vysokého útočníka. Vašulín se dalšími dvěma trefami vyhoupl na dělené čelo tabulky střelců se sedmi zásahy, na Hané našel pohodu.

Brankář kola

Stanislav Dostál (7)
Zlín

Na půdě favorita vždy potřebuje produktivitu a nadstandardní výkon gólmana. Zlín měl v Jablonci oboje, zkušený Dostál ho podržel v klíčových chvílích, kdy se zdálo, že se tým trenéra Luboše Kozla nadechuje. Opora.

Talent (U21) kola

Aboubacar Traoré (8)
Karviná

Přes dva roky čekal jednadvacetiletý Afričan na druhou prvoligovou trefu, povedlo se mu to po autovém vhazování. Proti Letenským byl však vynikající celkově, po Davidu Mosesovi roste v MFK další defenzivní klenot.

Žolík kola

Adam Vlkanova (7)
Hradec Králové

Podmáčený terén v Ďolíčku mu vůbec nevadil, přitom po hodině hry, kdy nastoupil, už byl hodně rozbitý. Vlkanova přišel, okamžitě vyrovnal a pak byl rovněž u vítězného gólu spoluhráče Vladimíra Daridy. Horejšův skvělý tah.

Smolař kola

Denis Donát (2)
Mladá Boleslav

Minule Filip Prebsl, teď jeho spoluhráč... Vysoké příděly, které Mladá Boleslav schytává, samozřejmě nejdou pouze za obránci, celková organizace defenzivy je tristní, ale stopeři musejí být pevnější. Takhle to dál nejde...

Zápas kola

Karviná-Sparta 2:1 (8)

Slezsko zažívá báječné fotbalové časy, zaplněný stadion by si Karviná zasloužila pravidelně, nejen párkrát do roka. Nový kouč Marek Jarolím perfektně navázal na Martina Hyského, výhra nad Spartou byla zasloužená. Tenhle fotbal baví!

Sestava kola

Dostál

Traoré Vlček Sinjavskij

Ayaosi Darida Souaré Šigut

Krollis Vašulín Kanu

