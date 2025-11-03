Skvělý plzeňský host, Horejšův klíčový tah, klenot v Karviné. Gratulace zejména na Moravu!
Každé pondělí najdete na stránkách tištěného deníku Sport známkování hráčů Chance Ligy. Redaktoři na stadionech hodnotí jejich výkony v uplynulém kole od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší), nově jsou na iSportu hráči právě podle známek rozděleni i do rubrik. Kdo exceloval a kdo naopak raději na víkend bude chtít zapomenout? Který zápas byl nejatraktivnější a jak vypadá nejlepší sestava 14. kola? Gratulace míří zejména do Olomouce, Karviné a Zlína!
Muž kola
Daniel Vašulín (9)
Sigma Olomouc
Sigmo, startuj vrtulník a hned jednej s plzeňským bossem Adolfem Šádkem o trvalém vykoupení vysokého útočníka. Vašulín se dalšími dvěma trefami vyhoupl na dělené čelo tabulky střelců se sedmi zásahy, na Hané našel pohodu.
Brankář kola
Stanislav Dostál (7)
Zlín
Na půdě favorita vždy potřebuje produktivitu a nadstandardní výkon gólmana. Zlín měl v Jablonci oboje, zkušený Dostál ho podržel v klíčových chvílích, kdy se zdálo, že se tým trenéra Luboše Kozla nadechuje. Opora.
Talent (U21) kola
Aboubacar Traoré (8)
Karviná
Přes dva roky čekal jednadvacetiletý Afričan na druhou prvoligovou trefu, povedlo se mu to po autovém vhazování. Proti Letenským byl však vynikající celkově, po Davidu Mosesovi roste v MFK další defenzivní klenot.
Žolík kola
Adam Vlkanova (7)
Hradec Králové
Podmáčený terén v Ďolíčku mu vůbec nevadil, přitom po hodině hry, kdy nastoupil, už byl hodně rozbitý. Vlkanova přišel, okamžitě vyrovnal a pak byl rovněž u vítězného gólu spoluhráče Vladimíra Daridy. Horejšův skvělý tah.
Smolař kola
Denis Donát (2)
Mladá Boleslav
Minule Filip Prebsl, teď jeho spoluhráč... Vysoké příděly, které Mladá Boleslav schytává, samozřejmě nejdou pouze za obránci, celková organizace defenzivy je tristní, ale stopeři musejí být pevnější. Takhle to dál nejde...
Zápas kola
Karviná-Sparta 2:1 (8)
Slezsko zažívá báječné fotbalové časy, zaplněný stadion by si Karviná zasloužila pravidelně, nejen párkrát do roka. Nový kouč Marek Jarolím perfektně navázal na Martina Hyského, výhra nad Spartou byla zasloužená. Tenhle fotbal baví!
Sestava kola
Dostál
Traoré Vlček Sinjavskij
Ayaosi Darida Souaré Šigut
Krollis Vašulín Kanu