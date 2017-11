Fanoušci Baníku šli za hráči na trénink. Nedivím se, řekl kouč Kučera

Byl to od ostravských fanoušků směrem k hráčům Baníku zdvižený prst. Na naši podporu se můžete dále spolehnout, ale musíte pro úspěch udělat vše. Na hřišti i mimo. Zhruba takové „poselství“ ostravští fans v úterý odpoledne výběru Radima Kučery předali.

O tom, že se fanoušci na Bazaly chystají, hráči údajně věděli. Alespoň někteří z nich. Příznivci si dali sraz před hlavní tribunou, načež byli hlavním vstupem volně vpuštěni do areálu stadionu. Vstoupili na plochu a promluvili k hráčům.

„Řekli nám, co jim vadí. A taky chtěli vědět, co si o tom všem, o našich výkonech a výsledcích, myslíme i my. Chápu je a vlastně mám stejný názor jako oni. Asi je dobře, že se něco takového stalo. Nebylo v tom ze strany fanoušků nic špatného, byli v pohodě. Prostě jim to jen není jedno,“ řekl Tomáš Poznar. Útočník Baníku, jemuž se po příchodu do Ostravy střelecky nedaří. Na gól stále čeká.

Pochopení pro aktivitu ostravských fans měl i trenér Radim Kučera. „Nějak jsem čekal, že něco takového nastane. Nedivím se, jsme poslední v tabulce,“ pravil ostravský kouč.

„Každý z nás by zasloužil pár facek,“ řekl Kučera, který prý o tom, že se fanoušci na trénink chystají, nevěděl. „Viděl jsem, že se shromažďují před stadionem. V průběhu tréninku za mnou přišel správce stadionu, jestli je může vpustit dovnitř. Souhlasil jsem,“ líčil Kučera.

Příjemný mu pohovor s fanoušky nebyl. „Samozřejmě je to nepříjemné poslouchat kritiku. Pro každého, i když si ji zasloužíme. Nikomu se něco takového neposlouchá dobře. Byl to ale jen důkaz, jak fanouškům na tom, aby každý udělal pro Baník vše, záleží,“ líčil Kučera svou úterní zkušenost.

Ostravský trenér teď věří, že návštěva ostravských fans na Bazalech v průběhu tréninku bude mít na jeho hráče patřičný dopad. Tím spíš, že Baník teď čeká mimořádně důležitý domácí duel s Karvinou. „Věřím, že se teď všichni chytíme za nos. A že si to, co jsme si od fanoušků vyslechli, vezmeme k srdci a ukážeme to na hřišti,“ řekl Kučera, jehož tým čeká na ligové vítězství od prvního kola, kdy vyhrál v Brně.