ONLINE: Česko - Německo. Lvíčata hrají druhý zápas na EURO, potřebují uspět

Čeští fotbalisté dnes na mistrovství Evropy do 21 let chtějí odčinit úvodní prohru 1:3 s Anglií a zabodovat proti dalšímu favoritovi Německu. V případě porážky by svěřenci trenéra Jana Suchopárka přišli o šanci na postup do čtvrtfinále, do kterého projdou dva nejlepší ze čtyřčlenné tabulky. Duel skupiny B má v Dunajské Stredě výkop v 21:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.