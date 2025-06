Roznětka z Dortmundu, tanečník PSG a klenot Porta. Kteří mladící zazáří na MS klubů?

PSG / 19 let / křídlo

Messi ji nepřinesl. Ani Neymar. Ani Mbappé. Na vysněnou Ligu mistrů čekalo PSG roky – a nakonec ji doručil teenager, který slavil dvacetiny tři dny po finále. Rodák z Angers proměnil mnichovskou Allianz Arenu ve vlastní galashow: dvě branky, jedna asistence, výkon večera. V odlesku stříbrné trofeje se zračil ten, kdo to dokázal. Ne Pastore, Cavani, Zlatan ani Beckham, který sledoval zápas z tribuny vedle Toma Cruise. Viděl sebe. Doué byl nepolapitelný. Dimarco měl být u něj – nebyl. Acerbi střežil Dembélého, Pavard Kvaratskheliu. A Doué mezi nimi tančil. První gól? Timing, otočka, přihrávka Hakimimu. Druhý? Dembélého pobídka a náběh do prostoru. Třetí? Brejk po pasu Vitinhy a klid, který Sommerovi způsobil existenční třes. „Pro mě to bylo jako obvykle,“ usmál se. Díky němu PSG konečně dobylo Evropu. Na řadě je Amerika?