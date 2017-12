Trest pro Baroše? Může pykat až devět měsíců. Televizní záběry jsou důkaz

Až devítiměsíční distanc dnes může vyfasovat ostravský útočník Milan Baroš za svůj výlev, jehož se dopustil v průběhu a po utkání Slavia – Baník (2:1). To v případě, že mu disciplinární komise udělí trest na samé horní hranici sazby. Kromě toho útočníkovi hrozí až čtvrtmilionová pokuta. Jeho hněv směřoval na hlavu sudího Jana Jílka především za to, že po Jugasově faulu na něj za stavu 2:1 pro Slavii neodpískal penaltu. Což rozhodčí učinit měl.

Jeho hněv lomcoval útrobami stadionu v Edenu. Nebyl s to překousnout křivdu, kterou na něm Jan Jílek neodpískanou penaltou spáchal. Překročil meze únosnosti a bylo de facto okamžitě jasné, že ačkoli Milan Baroš nebyl vyloučen, přestože se na sudího zle obořil už na hřišti, disciplinární řízení jej nemine.

Baroše, jenž do utkání na hřišti Slavie nastoupil až v průběhu druhého poločasu, naštvala nejen neodpískaná penalta, ale ještě dřív také žlutá karta, kterou vyfasoval za strkanici s Dannym a která jej vyřadila ze hry pro první jarní duel se Slováckem.

„Hajzl jeden p*čo. Zk**rvy syn! Jsem zvědavej, jestli teď budete čtyři dny psát o tom, že je to zasloužené,“ řval Baroš na novináře, když odcházel do útrob stadionu. „Kde je ten Jílek zk**venej? Do p*če,“ nebyl k zastavení. Jeho výlev zaznamenala televize Nova. „A tento záznam jsme brali jako důkaz,“ prohlásil Richard Baček, předseda disciplinárky.

„Přihlédneme také k tomu, že komise rozhodčích konstatovala, že Baroš měl být za své počínání vyloučen. Předvolali jsme ho, protože si myslíme, že v takovém případě by měl hráč dojít osobně vysvětlit důvody svého chování,“ řekl Baček. Nevěděl ještě, zda se hráč na jednání dostaví. „Zatím se však z jednání neomluvil,“ pravil včera šéf komise.

Ostravský útočník je podle všeho rozhodnut před komisi přijít. Co jí sdělí, si včera nechal pro sebe. „Nemyslím si, že je vhodné komunikovat s komisí přes média. A tím případně jakkoli předjímat nějaký výsledek. Mou obhajobu ode mě uslyší ve čtvrtek osobně,“ řekl Baroš stručně.

Souzen bude podle paragrafu „Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Z něj vyplývá, že Barošovi hrozí trest zákazu činnosti v rozmezí od tří týdnů do devíti měsíců. Případně i pokuta do výše 250 tisíc korun.

